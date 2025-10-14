사진=텐아시아DB

사진='푹다행' 캡처

가수 박지현이 예능 '푹 쉬면 다행이야'에서 뛰어난 요리 실력을 보여주며 셰프 안드레 러시의 애정을 독차지했다.지난 13일 방송된 MBC 예능 '푹 쉬면 다행이야'(이하 '푹다행')에는 박지현과 백악관 출신 셰프 안드레 러시가 출연했다.이날 방송에서 박지현은 안드레 러시를 보며 "살면서 본 남자 중에 제일 크다"고 감탄했다. 이어 식재료를 구하기 위해 바다로 뛰어든 박지현은 '푹다행' 에이스답게 거침없이 소라를 잡는 활약을 펼쳤다.문어 잡기에도 도전한 박지현은 바위 틈새를 뒤졌고, 결국 큰 문어를 잡는 데 성공하며 안드레 러시의 환호를 이끌었다. 그의 활약은 요리 중에도 이어졌다. 박지현은 물고기 껍질 벗기기, 내장 제거 등 남다른 실력을 선보이며 목포 사나이다운 면모를 뽐냈다.또 박지현은 안드레 러시의 요리에 감탄을 아끼지 않으며 폭풍 먹방을 선보였다. 이어 특유의 밝은 텐션으로 시청자들을 미소 짓게 했다.'푹다행'은 매주 월요일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr