[사진 제공 = KQ엔터테인먼트]

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '마지막 썸머' OST 가창에 참여한다.14일 OST 제작사 냠냠엔터테인먼트는 "에이티즈 전 멤버가 OST 가창자로 참여했다"고 밝혔다. 제작사에 따르면 에이티즈는 감미로운 음색과 보이스로 드라마의 감정을 한층 깊게 담아냈다.에이티즈는 세계 각국에서 투어를 진행하며 K팝을 대표하는 그룹으로 성장했다. 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'과 싱글 차트 '핫 100'에 진입했고, 해외 주요 페스티벌에도 초청받으며 글로벌 활동을 이어가고 있다. 이번 OST 참여 소식이 전해지자 국내외 팬들의 관심이 집중되고 있다.'마지막 썸머'는 오는 11월 1일 오후 9시 20분 첫 방송된다. 드라마는 어린 시절 친구였던 남녀가 숨겨둔 첫사랑의 진실을 마주하며 펼쳐지는 이야기를 그린다. 배우 이재욱, 최성은 등이 출연하며, 에이티즈가 부른 OST는 극의 몰입도를 높일 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr