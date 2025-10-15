사진=빅스마일 엔터테인먼트

배우 박선호가 빅스마일엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다. 앞서 그는 2019년 방송된 Mnet '프로듀스 X 101'에 출연해 인지도를 키웠다.빅스마일엔터테인먼트는 "박선호와 함께하게 되어 기쁘다. 박선호는 뛰어난 연기력과 매력적인 비주얼을 갖춘 배우로, 앞으로 다양한 장르에서 활약할 수 있는 잠재력을 지닌 인재"라며 "그의 매력을 더욱 널리 알릴 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.박선호는 2014년 드라마 '황금무지개'로 데뷔해 본격적으로 얼굴을 알린 뒤 '판타G스타', '루갈', '딜리버리맨', '라방' 등 다양한 작품에서 활약하며 장르를 넘나드는 캐릭터 소화력과 안정적인 연기력을 입증했다.OCN '루갈'에서는 액션과 감정 요소가 복합된 캐릭터로 강렬한 존재감을 남겼고, SBS '아임 쏘리 강남구', tvN '시를 잊은 그대에게'에서는 섬세하고 자연스러운 감정 연기로 시청자들에게 다가갔다. 박선호는 "표현의 진정성이 느껴지는 배우", "몰입감을 이끄는 연기자"라는 평가받으며 연기자로서의 입지를 다졌다.박선호는 영화와 드라마를 오가며 매 작품 자신만의 색채를 구축해 왔으며, 캐릭터의 감정을 섬세하게 표현하는 연기로 신뢰를 쌓아왔다. 꾸준히 확장해 온 연기 스펙트럼에 기대감을 높이고 있다.빅스마일엔터테인먼트에는 1000억 원대 건물주 딸이라고 알려진 신슬기를 비롯해 로몬, 정다은 등이 소속돼 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr