[사진 = nCH엔터테인먼트 제공]

그룹 엔싸인이 일본 투어의 생동감을 고스란히 담은 라이브 앨범을 선보인다.엔싸인은 지난 13일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 엔싸인 재팬 투어 '에버블루' 라이브 앨범)'을 발매했다.'에버블루'는 팬들의 사랑을 받고 있는 엔싸인의 곡들을 콘서트 라이브 버전으로 담아낸 앨범이다. 엔싸인은 지난해 11월 일본 도쿄를 시작으로 오사카, 나고야, 센다이 등 4개 도시에서 진행한 투어 공연을 성공적으로 마무리했다.이번 앨범에는 'EVERBLUE(에버블루)', '웜홀 (Wormhole: New Track)', 'Love Potion (백일몽; 白日夢)', 'Salty(솔티)', 'Happy &(해피 앤드)', 'Itty Bitty(이티 비티)', 'FUNK JAM(펑크 잼)', 'SHAKE & BAKE(셰이크 앤 베이크)', '나의 바다(Memories of Us)' 등 엔싸인의 감성을 담은 총 23곡이 수록됐다.특히 음원에는 엔싸인의 라이브와 함께 관객들의 뜨거운 함성과 열기 등 현장 분위기도 함께 담겼다. 이번 앨범은 공연장을 찾았던 팬들에게 당시의 감동과 전율을 다시 한번 불러일으킬 예정이다.엔싸인은 올해 데뷔 2주년을 맞은 7인조 다국적 보이그룹이다. 한국과 일본에서 2주년 팬미팅 '2&SSign(투엔싸인)'을 개최했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr