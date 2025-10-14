사진제공=티캐스트 E채널

현재 점핑머신 센터 대표로 활동하며 월 2천만 원의 수익을 올리고 있는 개그우먼 김혜선이 택배 배달원으로 변신한다.오는 16일 방송되는 티캐스트 E채널 예능 '띵동택배'는 어떤 사연이든 접수하여 미션을 클리어하는 열정 배달부 김혜선의 신속배달 미션 챌린지 버라이어티 예능이다.하루 평균 1600만 개 이상 오가는 대한민국 택배 속에는 단순한 물건이 아닌, 누군가의 사연과 마음이 담겨 있다. '띵동택배'는 그런 마음의 택배를 직접 전하며 일상 속 택배의 의미를 새롭게 바라보고, 사람과 사람을 이어주는 따뜻한 순간들을 그려낸다.김혜선은 '띵동택배'를 통해 세상에 단 하나뿐인 택배를 전하는 배달요정팀 팀장으로 활약한다. 예고편에서 그녀는 배달 조끼와 모자를 착용한 채 "여러분께 진심을 담아 배달해 드리겠다"라며 자신있는 모습을 보였다.'띵동택배'는 단순한 택배 전달을 넘어 그 과정에서 펼쳐지는 예측 불가한 미션과 인간미 넘치는 에피소드로 시청자들에게 공감과 웃음을 동시에 선사할 예정이다. 김혜선이 보여줄 광기와 긍정의 하이텐션 배달기, 그리고 그 안에서 피어나는 따뜻한 이야기들이 기대를 모은다.'띵동택배'는 16일 오후 5시 30분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr