허남준, ♥김다미와 핑크빛 이어 겹경사 터졌다…'백번의 추억' 후속작도 출연, "히든 캐릭터" ('김부장')

사진제공=JTBC

배우 허남준이 ‘김 부장 이야기’에 특별출연 한다.오는 10월 25일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’(이하 ‘김 부장 이야기’)는 자신이 가치 있다고 생각한 모든 것을 한순간에 잃어버린 한 중년 남성이 긴 여정 끝에 마침내 대기업 부장이 아닌 진정한 본인의 모습을 발견하게 되는 이야기를 그리는 드라마.대세로 자리매김한 허남준이 베일에 가려진 미지의 인물로 깜짝 등장을 예고해 이목을 집중된다. 극 중 허남준은 김낙수(류승룡 분)와 모종의 계기로 얽히고설키며 다양한 감정을 공유하는 인물로 분해 류승룡과 환상의 티키타카를 뽐낼 예정이다.특히 허남준은 ‘백번의 추억’에서 질풍노도의 청춘 한재필 역으로 김다미와 핑크빛을 그리며 보는 이들의 첫사랑 로망을 자극하고 있는 상황. ‘김 부장 이야기’를 통해 또 한 번 JTBC 토일드라마에 출석 체크를 하게 된 만큼 ‘김 부장 이야기’ 속 허남준의 활약이 궁금해진다.‘김 부장 이야기’ 제작진은 “조현탁 감독과의 인연을 살려 특별출연을 결심해준 허남준 배우에게 진심으로 감사의 말씀을 드린다”며 “허남준 배우가 연기할 인물은 아직 이름이 밝혀진 적 없는 히든 캐릭터이니 많은 관심과 호기심 속에서 지켜봐주시길 바란다”고 전했다.‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’는 오는 25일 오후 10시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr