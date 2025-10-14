/ 사진=텐아시아DB

배우 이도현과 공개 열애 중인 배우 임지연이 연기에 대한 진심을 밝혔다.15일 저녁 공개되는 박나래의 유튜브 채널 '나래식' 56회에는 tvN 새 월화드라마 '얄미운 사랑'의 배우 임지연이 등장한다.이날 박나래는 해산물 러버인 임지연을 위해 제철 꽃게탕과 새우 소금구이를 야심 차게 준비한다. 박나래표 제철 요리를 접한 임지연은 행복한 비명을 지르더니, 연예계 소문난 대식가답게 먹는 족족 리액션을 폭발시킨다.이에 박나래는 "진짜 맛있게 먹는다"고 감탄하고, 임지연은 "'옥씨부인전' 때도 감자 먹는 신이 있었고, 이번 '얄미운 사랑'에도 라면 먹는 신이 있는데, 맛있어 보이는지 사람들이 되게 좋아하더라"라며 흐뭇함을 드러낸다.임지연은 '얄미운 사랑'에서 정의 실현에 목매는 연예부 기자 위정신 역을 맡아 톱스타 임현준 역의 이정재와 팽팽한 케미스트리를 선보일 예정이다. 임지연은 "연예인과 연예부 기자들의 신경전 등이 적나라하게 나온다. 흥미로울 것"이라고 말해 기대감을 높인다.또한 임지연은 연기에 대한 진심도 잊지 않는다. 그는 "연기하는 그 순간이 제일 행복한 것 같다"며 연기에 대한 깊은 애정을 전할 예정이다.'나래식' 56회는 15일 저녁 6시 30분에 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr