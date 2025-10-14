SNS

배우 김사랑이 완벽한 미모를 선보였다.지난 13일 김사랑은 "연휴끝났으니 #다이어트 해야죠!🫶관리 참 힘들죠🤍"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김사랑은 고즈넉한 분위기의 한옥에서 휴식을 즐기고 있다. 47세에도 동안 미모를 뽐내고 있다.한편 1978년생인 김사랑은 최근 쿠팡플레이 'SNL코리아7'에 출연하며 다양한 연기를 선보여 매력을 드러냈다. 특히 '젊음의 묘약'이라는 코너에서 늙지 않는 미모를 뽐냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr