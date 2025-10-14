사진=텐아시아 DB

넷플릭스 '더 글로리'에 출연해 인기를 얻은 배우 정성일이 결혼 9년 만에 파경을 맞았다.14일 한 매체는 "정성일은 최근 비연예인 아내와 이혼했다"고 단독 보도했다.매체에 따르면 두 사람은 오랜 숙고 끝에 이혼을 각자의 길을 택했으며, 절차는 원만하게 마무리했다.정성일은 한 방송에서 "친구의 친구로 만난 아내와 3년 교제 후 헤어졌지만, 우연히 재회한 후 3개월 만에 결혼했다"며 영화 같은 러브 스토리를 공개했었기에 이번 파경은 충격을 일으켰다.두 사람은 2016년 결혼해 2017년부터 슬하에 아들 하나를 두고 있다.한편 정성일은 1980년생으로 올해 45세다. 2002년 영화 'H'를 통해 데뷔했으며 영화 '경관의 피', 드라마 '경이로운 소문', '비밀의 숲 2' 등에 출연했다. 긴 무명 시절을 겪은 후 2023년 넷플릭스 드라마 '더 글로리'에서 박연진(임지연 분) 남편 하도영 역으로 국내 및 해외 인지도가 크게 상승했다.'더 글로리'에서 하도영은 아내 박연진의 과거 학교폭력 및 전재준(박성훈 분)과의 불륜 사실을 알게된 후 박연진에게 이혼을 요구했었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr