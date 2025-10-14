넷플릭스 '더 글로리'에 출연해 인기를 얻은 배우 정성일이 결혼 9년 만에 파경을 맞았다.
14일 한 매체는 "정성일은 최근 비연예인 아내와 이혼했다"고 단독 보도했다.
매체에 따르면 두 사람은 오랜 숙고 끝에 이혼을 각자의 길을 택했으며, 절차는 원만하게 마무리했다.
정성일은 한 방송에서 "친구의 친구로 만난 아내와 3년 교제 후 헤어졌지만, 우연히 재회한 후 3개월 만에 결혼했다"며 영화 같은 러브 스토리를 공개했었기에 이번 파경은 충격을 일으켰다.
두 사람은 2016년 결혼해 2017년부터 슬하에 아들 하나를 두고 있다.
한편 정성일은 1980년생으로 올해 45세다. 2002년 영화 'H'를 통해 데뷔했으며 영화 '경관의 피', 드라마 '경이로운 소문', '비밀의 숲 2' 등에 출연했다. 긴 무명 시절을 겪은 후 2023년 넷플릭스 드라마 '더 글로리'에서 박연진(임지연 분) 남편 하도영 역으로 국내 및 해외 인지도가 크게 상승했다.
'더 글로리'에서 하도영은 아내 박연진의 과거 학교폭력 및 전재준(박성훈 분)과의 불륜 사실을 알게된 후 박연진에게 이혼을 요구했었다.
