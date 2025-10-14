사진=텐아시아DB

사진=아우라 엔터테인먼트

2000년생 가수 배진영이 첫 솔로 앨범을 통해 한층 깊어진 매력으로 새로운 시작을 알린다. 그는 2017년 워너원으로 데뷔해 대중의 큰 사랑을 받았고, 2019년 1월 그룹 해체 후 같은 해 7월 CIX로 재데뷔했다. 이후 약 5년간의 활동을 마친 후 지난해 8월 소속사 계약 만료로 팀을 탈퇴한 배진영. 그가 약 1년 2개월 만에 솔로 아티스트로 세 번째 도전에 나선다.배진영은 14일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 'STILL YOUNG(스틸 영)'을 발매한다.'STILL YOUNG'은 배진영의 변함없는 열정 'STILL', 단단히 다져온 실력 'STEEL', 젊음의 패기와 도전 정신 'YOUNG', 그리고 초심으로 시작하는 새로운 도전 '0'을 담았다. 이번 앨범에는 디바인 채널(Devine Channel), 에릭 블루투스 그릭스(Erik 'Blu2th' Griggs), 니노스 한나(Ninos Hanna) 등 글로벌 히트메이커를 비롯해 국내외 유수의 프로듀서들이 대거 참여해 완성도를 높였다. 또한 그래미 3관왕 엔지니어 데이비드 영인 김(David 'Yungin' Kim)이 참여해 사운드의 깊이를 더했다.타이틀곡 'Round&Round(라운드 앤드 라운드)'는 얼터너티브 힙합 트랙으로, 빠져들 수밖에 없는 밤의 순간을 세련된 사운드로 그려냈다. 돌고 도는 시선과 점점 깊어지는 마음을 위트 있는 후렴구와 간결한 표현으로 풀어내며 중독성을 더했다. 이 외에도 'Playlist(플레이리스트)', 'Thrill(스릴)', 'Click(클릭)', 'Songs 'bout U(송즈 바웃 유)' 등 다양한 장르의 곡이 수록돼 한층 단단해진 실력과 성숙해진 감성을 선보인다.데뷔 8년 만에 홀로서기에 나선 배진영은 이번 앨범을 통해 처음의 마음가짐 그대로 음악과 무대에 대해 변치 않는 열정을 보여줄 예정이다. 한층 성장한 실력과 새로운 음악 색깔로 또 다른 매력을 선사할 'STILL YOUNG'은 앞으로 펼쳐질 배진영의 무한한 가능성의 서막을 여는 앨범으로 기대를 모은다.배진영은 14일 오후 6시 첫 번째 미니앨범 'STILL YOUNG(스틸 영)'을 발매한 뒤 정식 활동에 돌입하며, 오는 11월 8일과 9일에는 서울 광진구에 위치한 티켓링크 1975 씨어터에서 팬 콘서트 'BEGIN, YOUNG(비긴, 영)'을 열고 팬들과 만난다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr