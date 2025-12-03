/사진 = 피네이션

가수 화사(HWASA)의 ‘Good Goodbye’(굿 굿바이)가 역주행 인기를 얻으며 글로벌 차트에서도 높은 순위를 기록하고 있다.2일(현지시간) 공개된 12월 6일자 빌보드 차트에 따르면, ‘Good Goodbye’는 빌보드 글로벌 200에서 43위에 올랐다. 이 곡은 10월 15일 음원 공개 이후 처음으로 차트에 진입했다.또한, 빌보드 월드 디지털송 세일즈 차트에서 ‘Good Goodbye’는 음원 공개 후 4위에서 역주행하며 차트 재진입, 2위에 랭크되며 커리어 하이를 기록했다.아이튠즈 송 차트에서는 싱가포르, 말레이시아, 대만, 키르기스스탄 등 4개 지역에서 1위를 차지했으며, 홍콩, 인도네시아에서는 2위, 태국과 베트남에서는 3위를 기록, 프랑스 14위, 미국 27위 등 여러 국가에서 뜨거운 인기를 증명했다.지난달 19일 여의도 KBS홀에서 열린 ‘제46회 청룡영화상’에서 배우 박정민과 함께한 축하 무대 이후, ‘Good Goodbye’는 대세 곡으로 자리 잡았다.발매 38일째인 지난 22일에는 멜론, 벅스, 플로 등 국내 주요 음원차트에서 1위를 차지하며, 올해 솔로 여가수 중 최초로 멜론, 지니, 벅스, 유튜브 뮤직, 플로, 바이브 등 6개 주요 음원 사이트에서 정상을 차지하는 ‘퍼펙트 올킬(PAK)’을 달성했다.음원 공개와 동시에 공개된 뮤직비디오도 급격히 상승세를 타며, 5500만뷰 돌파를 앞두고 있다. 화사는 가요계의 모든 주목을 받으며 ‘블랙홀’ 같은 존재감을 발휘하고 있다.‘Good Goodbye’는 상대방의 행복을 바라는 따뜻한 이별의 노래로, 뮤직비디오에서 화사와 배우 박정민의 특급 시너지가 큰 화제를 모았다. 청룡영화상에서의 애틋한 케미가 감동을 선사하며, 이 인기가 역주행 돌풍으로 이어졌다.화사는 인스타그램을 통해 "정민 선배님, 잊지 못할 순간들을 함께해주셔서 감사하다"며 감사를 전했다. 이어 "화사의 여정을 믿어주고 함께해주는 멍청이 무무들, 싸이 오빠와 우상 오빠에게도 감사와 사랑을 보낸다"고 덧붙였다.화사는 2023년 6월, 싸이가 수장인 피네이션과 전속 계약을 체결한 후, ‘I Love My Body(아이 러브 마이 바디)’, ‘NA(나)’, ‘Good Goodbye’ 등 주체적인 음악을 발표하며 독보적인 여성 솔로 아티스트로서의 위상을 확립하고 있다최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr