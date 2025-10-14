/사진 = 블리수 제공

/사진 = 블리수 제공

그룹 블랙핑크 지수(JISOO)가 빌보드 핫100 차트 1위에 빛나는 남자 아티스트와 입맞췄다.지수가 지난 10일 오후 1시(한국 시간) 공개한 새 싱글 'EYES CLOSED(아이즈 클로즈드)' 뮤직비디오는 전 세계 74개국의 유튜브 뮤직 월드와이드 트렌딩 1위를 달성했다.'EYES CLOSED' 음원은 스포티파이 톱 송즈 글로벌(Top Songs Global) 21위로 진입했으며, 32개국 데일리 톱 송 차트에서 높은 순위를 기록했다. 또한, 아이튠즈에서도 40개국 톱 싱글 차트 1위, 중국 QQ뮤직과 쿠고우(KuGou) 데일리 셀링 싱글 1위에 올랐다.특히 이번 'EYES CLOSED' 발매를 기점으로 지수는 스포티파이에서 전체 발매곡(솔로 기준) 통합 10억 스트리밍을 돌파했다. 이는 단 8곡으로 925일 만에 달성한 것으로, 한국 여성 솔로 아티스트 중 최초의 성과다.'EYES CLOSED'는 상처를 겪은 두 사람이 다시 사랑을 선택하는 이야기를 담은 곡이다. 영국 보이밴드 원디렉션 출신의 팝 스타 ZAYN(제인)이 피처링으로 참여해 지수와 색다른 케미스트리를 구현했다. ZAYN은 2015년 원디렉션을 탈퇴하고 2016년 발매한 'Pillowtalk'(필로우톡)으로 빌보드 메인 차트 'HOT 100' 1위를 달성했다. 유명 모델 지지 하디드와 사이에서 딸이 있다.지수와 ZAYN의 감각적인 음색 시너지는 물론, 우주를 배경으로 한 뮤직비디오 속 신비로운 영상미도 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.솔로 아티스트로서 지수는 이번 'EYES CLOSED'에서 매력적인 음색을 담아내고, ZAYN과 컬래버레이션이라는 새로운 시도까지 보여주는 등 꾸준한 발전을 꾀하고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr