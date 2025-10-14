[종합] '재혼' 은지원, 아이 낳으면 방송 중단 한다더니…"♥아내 자연 임신 원해" ('짠한형')

가수 은지원이 2세 계획을 밝혔다.
지난 13일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 이수근, 은지원이 게스트로 출연했다.
은지원은 지난 6월 9살 연하의 스타일리스트와 결혼을 발표했다. 당시 은지원 소속사 YG엔터테인먼트는 "은지원은 최근 웨딩사진을 촬영했고, 올해 중 가까운 친지분들과 조용히 식을 올릴 예정"이라며 "따뜻한 시선으로 지켜봐 주시면 감사하겠다"고 전했다. 아내는 9살 연하의 스타일리스트로, 은지원과 오랫동안 함께한 사이다.
은지원은 결혼식을 가족끼리만 하는 이유에 대해 "재혼이라 더 조심스러웠다. 아내와 합의하에 가족식으로 했다. 성격상 칭찬받는 거 쑥스러워하고, 부끄러워서 조촐한 게 좋더라"고 밝혔다. 이에 이수근이 "시즌1 때도 조용히 했잖냐"며 초혼을 언급하자 은지원은 "그떄는 해외에서 결혼식을 했으니까"라면서 버럭했다. 이어 은지원은 "가까이 있던 사람과 만날 인연이 될 수밖에 없더라. 내가 돌아다니면서 미팅을 해 본 적도 없고"라고 밝혔다. PD와 결혼한 신동엽, 스타일리스트와 결혼한 이수근 역시 "누구보다 괜찮은 사람이라는 걸 아니까"라며 축하했다.
2세 계획을 묻자 은지원은 "아직 혼자라 꿈이 없지만, 가족을 꾸리면 달라질 것 같다. (아이는) 자연적으로 생기면 받아들이겠다"고 밝혔다. 이어 "갖고 싶다고 노력하는 사람들 치고 바로 생기는 사람은 못 봤다. 여러 번 시험관을 포기하고 자연임신된 사람이 있더라"고 덧붙였다.
앞서 은지원은 유튜브 채널 ‘장수원해요 jangsuwonted’에 출연해 2세를 낳으면 "난 방송 안 한다. 모든 활동 중단이다"라고 선언하며 "나는 애만 볼 거다. 애한테 너무 집착하고 내가 변할까 봐 너무 무섭다"고 털어놓기도 했다.
태유나 텐아시아 기자
태유나 텐아시아 기자
