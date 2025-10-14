[종합] '재혼' 은지원, 아이 낳으면 방송 중단 한다더니…"♥아내 자연 임신 원해" ('짠한형')

가수 은지원이 2세 계획을 밝혔다.지난 13일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 이수근, 은지원이 게스트로 출연했다.은지원은 지난 6월 9살 연하의 스타일리스트와 결혼을 발표했다. 당시 은지원 소속사 YG엔터테인먼트는 "은지원은 최근 웨딩사진을 촬영했고, 올해 중 가까운 친지분들과 조용히 식을 올릴 예정"이라며 "따뜻한 시선으로 지켜봐 주시면 감사하겠다"고 전했다. 아내는 9살 연하의 스타일리스트로, 은지원과 오랫동안 함께한 사이다.은지원은 결혼식을 가족끼리만 하는 이유에 대해 "재혼이라 더 조심스러웠다. 아내와 합의하에 가족식으로 했다. 성격상 칭찬받는 거 쑥스러워하고, 부끄러워서 조촐한 게 좋더라"고 밝혔다. 이에 이수근이 "시즌1 때도 조용히 했잖냐"며 초혼을 언급하자 은지원은 "그떄는 해외에서 결혼식을 했으니까"라면서 버럭했다.이어 은지원은 "가까이 있던 사람과 만날 인연이 될 수밖에 없더라. 내가 돌아다니면서 미팅을 해 본 적도 없고"라고 밝혔다. PD와 결혼한 신동엽, 스타일리스트와 결혼한 이수근 역시 "누구보다 괜찮은 사람이라는 걸 아니까"라며 축하했다.2세 계획을 묻자 은지원은 "아직 혼자라 꿈이 없지만, 가족을 꾸리면 달라질 것 같다. (아이는) 자연적으로 생기면 받아들이겠다"고 밝혔다. 이어 "갖고 싶다고 노력하는 사람들 치고 바로 생기는 사람은 못 봤다. 여러 번 시험관을 포기하고 자연임신된 사람이 있더라"고 덧붙였다.앞서 은지원은 유튜브 채널 ‘장수원해요 jangsuwonted’에 출연해 2세를 낳으면 "난 방송 안 한다. 모든 활동 중단이다"라고 선언하며 "나는 애만 볼 거다. 애한테 너무 집착하고 내가 변할까 봐 너무 무섭다"고 털어놓기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr