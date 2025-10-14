사진=손민수 SNS

개그맨이자 유튜버 손민수가 아내의 출산을 앞두고 심경을 전했다.손민수는 지난 13일 자신의 인스타그램에 "원래 라라의 출산 예정일이 10월 16일이었는데 며칠 사이 임신 소양증이 너무 심해져서 며칠째 잠을 못 자고 몸이 안 좋아졌다"며 "담당 교수님과 상의 끝에 결국 내일, 10월 14일로 일정을 앞당기게 됐다"고 밝혔다.그는 "몸이 많이 힘든 와중에도 끝까지 밝은 얼굴로 버티는 라라를 보면서 정말 대단하다는 생각이 들면서, 한편으론 마음이 아프다. 옆에서 해줄 수 있는 게 응원뿐이라는 게 참 답답하다"고 속마음을 전했다.이어 손민수는 "이제 내일이면 드디어 아기들을 만난다. 저희 가족이 건강하게 잘 만날 수 있도록 끝까지 함께 마음 응원해 달라"고 덧붙였다.앞서 두 사람은 지난해부터 임신 준비를 시작했지만 6개월간의 시도에도 자연임신에 실패했다고 밝히며 난임을 고백해 많은 이들의 응원을 받았다.한편 임라라와 손민수는 2014년부터 공개 열애를 시작해 유튜브 채널 '엔조이커플'로 큰 사랑을 받으며 국내 대표 커플 유튜버가 됐다. 두 사람은 10년 연애 끝 2023년 부부가 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr