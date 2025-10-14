사진=페리가모

사진=페리가모

사진=페리가모

강남구에 건물 2채를 보유했다고 알려진 혜리가 이탈리아 럭셔리 하우스 페라가모(Ferragamo)의 글로벌 캠페인 'Vara Women'에 아시아 대표로 참여했다.공개된 화보에서 혜리는 단정한 로우 번 헤어와 블랙 스타일링으로 시크한 매력을 발산하는가 하면, 뱅 헤어와 프레피룩으로 보다 사랑스러운 무드를 뽐내며 반전미를 드러냈다.10일 공개된 'Vara Women' 캠페인은 각기 다른 분야에서 활약하는 여성들의 라이프스타일과 개성을 통해 바라가 지닌 시대를 초월한 매력을 새롭게 조명한다. 바라 슈즈는 1978년 피암마 페라가모(Fiamma Ferragamo)에 의해 탄생했으며, 시그니처 그로그랭 보우와 우아하면서도 현대적인 디자인으로 세대를 넘어 사랑받아온 페라가모의 상징적인 아이콘이다.혜리는 이번 캠페인에서 아시아 지역을 대표하는 파트너로서, 글로벌 무대에서 페라가모와 함께 바라가 상징하는 여성성과 현대적인 우아함을 전할 예정이다.혜리는 2026년 공개 예정인 지니 TV 오리지널 드라마 '그대에게 드림'으로 시청자들을 만날 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr