사진=송가인 SNS

트로트 가수 송가인이 데뷔 13주년을 맞았다.송가인은 지난 13일 자신의 인스타그램에 "우리 스텝 쌤들이 깜짝 파티해주신 13주년!💕 신기하게 매년 속는다 ㅋㅋㅋㅋㅋ🤣🤣🤣 감사합니다 🙏🏻😘🎵✨🌸"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 업로드했다.공개된 사진들 속에는 데뷔 13주년을 맞은 송가인이 스탭들로부터 깜짝 케이크와 이벤트를 받은 모습. 그러나 이번에도 스스로 전혀 예상하지 못했음을 알려 보는 이들의 미소를 유발했다.한편 송가인은 2012년 싱글앨범 '산바람아 강바람아, 사랑가'로 데뷔했다. 약 8년이라는 긴 무명 시절을 보내던 그는 5년 전, 대한민국에 트로트 바람을 불러일으킨 '미스트롯'의 초대 우승자가 되면서 구수하면서도 한 맺힌 음색과 압도적인 가창력으로 현재까지도 많은 대중들의 사랑을 받고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr