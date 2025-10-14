사진=웨딩플래너 개인 SNS

유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 최근 결혼식을 마친 가운데, 사복을 착용한 비연예인 아내의 모습이 공개됐다.곽튜브의 결혼식을 담당한 한 웨딩플래너는 지난 12일 자신의 인스타그램에 "여행을 좋아하는 나에게 선물처럼 오신 곽튜브님 커플 : )"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 해당 플래너가 곽튜브 부부의 결혼식을 차근차근 준비하며 추억을 남기고 있는 모습. 특히 곽튜브의 아내는 그의 옆에서 금빛 커플링을 착용한 채 검정색 슬랙스에 회색 반팔 그리고 크롭 니트를 입어 수수한 면모를 드러내 눈길을 끌었다.앞서 곽튜브는 지난 11일 서울 여의도의 한 호텔에서 비공개로 결혼식을 올렸다. 사회는 전현무, 축가는 다비치가 맡았다. 아내는 곽튜브보다 5살 연하로, 공무원으로 재직 중인 것으로 알려졌다. 곽준빈은 당초 내년 결혼을 계획했으나 신부의 임신으로 식을 앞당겼다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr