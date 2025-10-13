/사진 = 써브라임

가수 나나(NANA)가 첫 솔로 앨범의 대미를 장식할 수록곡 'DAYLIGHT' 뮤직비디오 공개를 앞두고 팬들의 기대감을 높이고 있다.13일 나나의 첫 번째 솔로 앨범 ‘SEVENTH HEAVEN 16’(세븐스 헤븐 16)의 수록곡 ‘DAYLIGHT’(데이라이트) 뮤직비디오 포스터가 공개됐다. 이번 포스터 공개는 앨범의 마지막 뮤직비디오 공개를 3일 앞두고 공개된 만큼, 팬들의 관심이 집중되고 있다.‘DAYLIGHT’는 빛을 따라가는 한 사람의 여정을 그린 곡으로, 타인의 시선을 걷어내고 있는 그대로의 자신을 끌어안으려는 다짐이 담긴 곡이다. “난 나로써 충분해”라는 가사처럼, 담담하지만 따뜻한 자기 수용과 자기 사랑의 울림을 전한다.공개된 포스터 속 너나는 테이블에 몸을 기댄 채 카메라를 응시하며 고독하고 진솔한 내면의 표정을 드러낸다. 이는 타인의 시선에 흔들리지 않고 자신을 온전히 받아들이자는 곡의 메시지와 맞닿아 깊은 여운을 남긴다. 특히, 과거 전신 타투로 화제를 모았던 나나는 최근 몸의 타투를 완벽하게 지운 만큼 포스터 속에서 깨끗한 피부를 자랑하고 있다.앞서 타이틀곡 ‘GOD’(갓)_과 수록곡 ‘상처’ 뮤직비디오를 연달아 공개하며 서로 다른 감정과 콘셉트를 보여준 나나는, 마지막 수록곡 ‘DAYLIGHT’ 뮤직비디오를 통해 자신의 목소리와 감각적인 비주얼을 오롯이 담아낸 진정성을 선보일 예정이다.특히, 나나가 첫 번째 솔로 앨범 ‘SEVENTH HEAVEN 16’에서 앨범 전체의 프로듀싱, 컨셉 기획, 연출까지 직접 참여하며 특별한 의미를 더한 만큼, 마지막으로 베일을 벗는 ‘DAYLIGHT’ 뮤직비디오 본편에 더욱 관심이 쏠리고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr