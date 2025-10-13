/사진 = 타오위안시 관광국

그룹 i-dle (아이들) 슈화(SHUHUA)가 타오위안시 홍보대사로 위촉됐다.13일 슈화 소속사 큐브엔터테인먼트에 따르면 슈화는 최근 자신의 고향인 타오위안(TAOYUAN)시 홍보대사로 발탁되며 따시 라오지에(Daxi Old Street), 샤오우라이 스카이 브리지(Xiao Wulai Sky Rope Bridge), 헝산 서예 예술관(Hengshan Calligraphy Art Center) 등 타오위안의 여러 명소에서 홍보 촬영을 했다.슈화는 "고향 타오위안 홍보대사로 임명돼 정말 기쁘고, 영광스럽다"고 소감을 밝혔다. 더불어 "어릴 때부터 타오위안의 푸강에서 자랐다. 아주 소박하고 정이 넘치며 공기가 맑고 조용한 곳이라 많은 분들이 꼭 타오위안, 그리고 푸강에 방문해 주셨으면 좋겠다"며 고향을 향한 애정을 드러냈다.이번 홍보대사 활동을 위해 슈화는 한국 촬영팀과 함께 이틀 동안 타오위안 곳곳에서 관광 광고 촬영을 진행했다. 슈화는 촬영을 하는 동안 가장 인상 깊었던 '슈화 스타일' 명소를 직접 꼽았다.슈화는 "평소 해외 일정이 많아 고향에 와도 늘 짧게 머무를 수밖에 없었다. 이번에 타오위안 홍보대사로 촬영하면서 정말 많은 명소를 새롭게 경험할 수 있었다"며 "따시 라오지에의 고풍스러운 매력, 샤오우라이 스카이 브리지의 자연 절경, 헝산 서예 예술관의 브루탈리즘 건물 디자인과 감성까지 모두 감탄스러웠다. 제가 좋아하는 타오위안 음식도 많이 맛봤다"고 밝혔다.타오위안시 관광국 측은 "타오위안 출신 슈화와 함께 하게 돼 매우 영광이다. 슈화가 고향 푸강에 대한 애정을 나누고, 샤오우라이 스카이워크의 웅장한 자연 풍경부터 타오위안의 다채로운 현지 음식까지 생생하게 소개했다"고 전했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr