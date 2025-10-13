/사진 = S27M 엔터테인먼트, 컴퍼니수수

감성 보컬리스트 나윤권의 대표곡이 듀엣 곡으로 재탄생된다.13일 오전 S27M 엔터테인먼트는 "가수 나윤권의 히트곡 '나였으면'의 리메이크 음원이 오는 11월 초 발매된다. 원곡에 현대적 편곡을 더한 리메이크 음원은 나윤권과 함께 도경수가 가창자로 참여한다"고 밝혔다.지난 2004년 발매된 '나였으면'은 나윤권의 데뷔앨범 수록곡이자 히트곡으로 사랑하는 이를 향한 애틋한 마음을 서정적인 사운드와 풍부한 감성, 감미로운 보이스로 풀어내며 대중의 사랑을 받았다.특히 도경수의 합류로 더욱 풍성해진 사운드를 기대할 수 있을 전망이다. 그룹 엑소 멤버이자 솔로 뮤지션으로 활약하고 있는 도경수는 지난 7월 발매한 첫 정규 앨범 'BLISS'를 비롯해 지난달 디지털 싱글 ‘DUMB’를 발매하는 등 장르에 국한되지 않는 음악적 스펙트럼과 가창력을 보여줬던 만큼 '믿고 듣는' 보컬리스트들의 만남에 기대가 모인다.한편 나윤권은 오는 11월 15일부터 이틀간 서울 한전아트센터에서 단독 콘서트 'SOUND TRACK Vol2'를 개최하고 팬들과 만난다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr