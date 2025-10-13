사진제공=채널A

'신랑수업' 장우혁이 16살 연하 배우 오채이와 첫 장거리 여행을 떠난다.오는 15일 방송되는 채널A 예능 '요즘 남자 라이프-신랑수업'(이하 '신랑수업') 184회에서는 장우혁과 오채이가 강원도 평창에서 여행 데이트를 하는 모습이 펼쳐진다.이날 장우혁은 오채이를 차에 태우고 대관령으로 향한다. 차 안에서 오채이는 "오빠는 여행을 안 좋아한다고 했는데 나랑 (여행) 오니까 어때?"라고 묻는다. 장우혁은 "채이랑 오는 건 좋은 것 같다. 채이가 원한다면 매일 갈 수도 있다"고 답해 오채이를 활짝 웃게 만든다. 대자연이 펼쳐진 대관령의 한 목장에 도착한 이들은 트랙터를 개조한 열차를 타고 전망대로 향한다.잠시 후 하늘 전망대에 도착한 두 사람은 탁 트인 풍광에 즐거워하며 산책을 즐긴다. 그러던 중 오채이는 다리를 삐끗해 중심을 잃고, 장우혁은 곧장 오채이에게 팔짱을 내어준다. 자연스레 장우혁의 팔짱을 끼는 오채이의 모습에 스튜디오 멘토군단은 단체로 환호성을 지른다.그런가 하면 두 사람은 목장에서 직접 만든 아이스크림을 맛보는데, 이때 주위서 웨딩 촬영을 하는 커플이 보이자 장우혁은 "우리 운명인가 보다. 지난 데이트 때도 웨딩 촬영하는 거 봤는데 우린 웨딩 촬영하는 데만 가는 것 같다"고 말한다. 나아가 그는 "나중에 웨딩 촬영 여기 와서 하면 되겠네"라며 웃어 보인다.'신랑수업' 184회는 15일 오후 9시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr