디자이너 겸 방송인 김충재와 공개 열애 중인 배우 정은채가 작업반장 이주영 역으로 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’에 특별출연 한다.JTBC 새 토일드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’(이하 ‘김 부장 이야기’)(연출 조현탁, 극본 김홍기, 윤혜성, 제작 SLL, 드라마하우스, 바로엔터테인먼트)는 자신이 가치 있다고 생각한 모든 것을 한순간에 잃어버린 한 중년 남성이 긴 여정 끝에 마침내 대기업 부장이 아닌 진정한 본인의 모습을 발견하게 되는 이야기를 그리는 드라마다.극 중 정은채는 공장 작업반장 이주영 역을 맡았다. 이주영은 원작 소설에는 없는 드라마 ‘김 부장 이야기’만의 오리지널 캐릭터로 직원들을 단합시키는 리더로서의 자질이 돋보이는 인물. 공장 안에서 문제가 생기면 모두가 이주영을 먼저 찾을 만큼 출중한 능력치를 가지고 있다.특히 본사에서 온 영업 1팀장 김낙수(류승룡 분)와는 작업 방식부터 직원 관리까지 사사건건 부딪히며 대환장 티키타카를 예고한다. 이에 크고 작은 사건, 사고가 끊이지 않는 현장에서 시원시원한 추진력과 행동력으로 극에 활력을 더해줄 이주영 캐릭터가 더욱 궁금해지고 있다.뿐만 아니라 이주영 역으로 ‘김 부장 이야기’를 한층 풍성하게 채울 정은채의 활약도 기대를 모은다. 그동안 철없는 재벌부터 거침없는 형사, 국극단의 왕자까지 여러 장르를 소화해온 정은채는 현실에 발을 디딘 소시민 이주영 캐릭터를 통해 새로운 매력을 보여줄 예정이다.‘김 부장 이야기’ 제작진은 “극 중 김 부장과 이 반장은 함께 일을 하는 동료이자 자신의 입장을 관철시켜야 하는 경쟁자로 치열한 신경전을 벌이는 관계”라며 “드라마의 오리지널 캐릭터로 색다른 재미를 불어넣어 줄 정은채 배우의 열연을 기대해달라”고 전했다.JTBC 새 토일드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’는 오는 10월 25일(토) 밤 10시 40분에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr