2025년 tvN 드라마 최고 시청률을 달성한 임윤아가 마카오 팬미팅을 마쳤다.임윤아는 지난달 종영한 tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’에서 최고의 순간 과거로 타임슬립한 프렌치 셰프 ‘연지영’ 역으로 열연, 최종회에서 현대로 온 이헌(이채민 분)과 재회해 사랑을 완성하는 해피엔딩으로 시청자들에게 설렘을 안기며 수도권 17.4%, 최고 20%, 전국 17.1% , 최고 19.4%(닐슨코리아 기준) 시청률로 2025년 tvN 드라마 최고 시청률을 달성했다.임윤아는 지난 12일 마카오 브로드웨이 씨어터에서 ‘Bon Appétit, Your Majesty YOONA DRAMA FANMEETING’(‘폭군의 셰프’ 윤아 드라마 팬미팅)을 열고, 팬들과 드라마 속 순간들을 떠올리며 이야기를 나누는 뜻깊은 자리를 가졌다.특히 임윤아는 드라마를 준비하는 과정에서 쏟은 열정과 명장면에 대해 생생한 에피소드를 전하고 팬들의 질문에 답하며 소통하는 ‘셰프의 STORY’부터 팬들과 함께하는 ‘셰프의 취향 OX 퀴즈’, 직접 만든 샌드위치를 당첨된 팬에게 선물하는 ‘셰프의 PRESENT’ 등 솔직한 입담과 유쾌함이 어우러진 알찬 코너들로 분위기를 달궜다.또한 임윤아는 팬들의 요청에 따라, 드라마 속에서 열광적인 반응을 모았던 ‘망운록’의 일부 구절인 “연모하는 그대가 언젠가 이 글을 읽는다면 나의 곁에 돌아오기를”을 섬세한 목소리로 낭독하며 현장을 한층 더 특별하고 감동적으로 만들었다.무엇보다 임윤아는 드라마 팬미팅을 위해 준비한 ‘폭군의 셰프’ OST ‘시간을 넘어 너에게로’로 하이라이트를 장식, 드라마의 감정을 고스란히 담아낸 감미로운 음색으로 팬들을 환호케 했으며 솔로곡 ‘덕수궁 돌담길의 봄(Feat. 10cm)’으로 팬미팅을 마무리하며 잔잔한 울림을 더했다.임윤아는 “‘폭군의 셰프’를 통해 여러분을 다시 만나러 오게 돼서 더 기쁜 것 같다. 또 좋은 활동과 작품으로 인사드리도록 하겠다”며 “굉장히 많은 이벤트들을 준비해 주셨는데 너무 감동받았고, 지금처럼 늘 항상 기다려 주시고 응원해 주셔서 고맙다는 말을 하고 싶다. ‘폭군의 셰프’를 사랑해 주셔서 진심으로 감사드린다”라고 애정 어린 인사를 전했다.한편, 임윤아는 오는 10월 18일 호찌민, 11월 23일 타이베이에서 팬미팅 투어를 이어갈 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr