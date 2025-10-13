사진=유튜브 채널 'THE 프리지아'

사진=유튜브 채널 'THE 프리지아'

사진=유튜브 채널 'THE 프리지아'

인플루언서 프리지아(본명 송지아)가 취미로 발레를 시작해 장비 구입부터 본격적인 연습 준비까지 나선 근황을 공개했다.지난 11일 유튜브 채널 'THE 프리지아'에는 '우아한 나를 보여주겠어 한국무용 전공생이 발레를 시작하면?'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속 프리지아는 "요즘 취미 발레를 시작했는데 너무 재밌다"며 "장비빨이 중요하니까 예쁜 옷과 신발을 사러 나왔다"고 말했다.그는 서울 강남 일대 발레 전문 매장을 찾아 레오타드, 발레슈즈, 웜업 부츠, 가방 등 다양한 아이템을 둘러봤다. 쇼핑 내내 "이거 너무 예쁘지?", "이건 진짜 내 거야"라며 들뜬 표정을 감추지 못했다. 실제로 매장에서 옷을 직접 착용해본 프리지아는 "입으면 자세도 달라지는 느낌"이라며 만족감을 드러냈다.핑크톤과 블랙 컬러 위주의 아이템을 고른 그는 "오늘 진짜 잘 샀다. 다 신중하게 골랐다"고 말했다. 구매한 물품만 총 100만 원에 달했다. 그는 "진짜 장난으로 100만 원 쓴다고 했는데 채워버렸다"며 웃었다. PD가 "많이 샀다"고 하자 프리지아는 "네"라고 대답하며 새침한 미소를 지었다.쇼핑을 마친 그는 "장비가 갖춰졌으니 이제 진짜 열심히 해야겠다"고 다짐했다. 프리지아는 "발레 진짜 열심히 할 거다"라며 새로운 취미에 대한 의욕을 드러냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr