KBS '고소영의 펍스토랑' 6회 손님으로 그룹 엔믹스(NMIXX)의 리더 해원, 막내 규진이 출연, 만능 예능돌의 매력을 뽐낸다.MC 고소영이 평소 팬이었던 아이돌, 배우 등 손님들을 초대, 애정이 담긴 요리를 직접 만들어 대접하고 팬으로서 궁금했던 이야기들을 가감 없이 나누는 KBS '고소영의 펍스토랑'(이하 '펍스토랑'). 다음 주 10월 13일 저녁 유튜브 KBS 엔터 채널(KBS Entertain)에서 공개되는 '펍스토랑' 6회에서는 13일 첫 정규 앨범 '블루 밸런타인(Blue Valentine)'과 동명 타이틀곡을 발매하는 엔믹스의 해원과 규진이 등장한다.이 날 녹화 전 "못하는 걸 못하는 그룹"이라며 엔믹스에 대한 애정을 고백한 고소영은 해원과 규진을 만나자마자 "너무 귀엽다", "인형 같다"며 눈을 떼지 못했다. 이에 해원은 "선배님 만난다고 해서 코에 점을 찍고 왔다"고 자랑해 고소영을 놀라게 했다. 고소영의 매력점을 따라 코에 점을 그리고 온 것. 빵 터진 고소영은 "엔믹스 하고 싶은 건 뭐든지 하시라. 다 받쳐 드리겠다"며 애정을 표했다. 해원은 선배님께 보여드리고 싶은 게 많다며 '한 소절 챌린지'를 비롯 각종 개인기를 선보이는 등 예능돌다운 에너지로 고소영을 감탄하게 했다고.올해 성인이 됐다는 막내 규진은 "이제는 무대에서 섹시한 표정도 잘 짓고 싶다"며 고소영과 해원에게 혼자 열심히 연구해 온 표정을 선보여 모두를 웃게 했다. 이어 큐티와 파워풀, 섹시를 넘나드는 '한 소절 댄스 챌린지'도 선보였다. 댄스 챌린지의 마지막을 박진영의 '허니(Honey)'로 장식한 규진은 "선배님을 위한 헌정곡이다"라고 해 관심을 모았다. 알고 보니 '허니'의 뮤직비디오의 여자 주인공이 고소영이었던 것. 고소영은 촬영 당시 에피소드를 언급하며, "박진영 씨와는 친구다"라고 밝히자, 해원이 깜짝 놀라며 한 마디를 던져 모두를 빵 터지게 했다고. 해원의 한 마디는 무엇이었을까.이날 막내 규진은 갓 성인이 된 나이에도 불구하고 자신의 저속노화 루틴에 대해 공개해 또 한 번 고소영을 놀라게 했다. "아침에 일어나면 일단 음양탕을 마신다"는 규진은 "음양탕으로 몸의 스위치를 켜줘야 한다"며 식습관들을 공개했다. 저속노화 미용 관리도 철저했다. 그 어느 때보다 귀 기울여 듣던 고소영은 "내 또래 친구랑 얘기하는 거 같다"며 신나게 대화를 이어갔다고. 옆에서 지켜보는 해원도 항상 감탄한다는 규진의 저속노화 루틴은 무엇일지 그 자세한 내용은 '펍스토랑'에서 공개된다.촬영 내내 고소영이 '엄마 미소'를 보인 예능돌 엔믹스 리더 해원과 막내 규진의 각종 개인기부터 솔직한 이야기까지 모두 공개되는 KBS '펍스토랑'은 이날 오후 6시 30분 유튜브 KBS 엔터 채널(KBS Entertain)에서 만나볼 수 있다. 같은 날 밤 11시 35분에 KBS2에서도 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr