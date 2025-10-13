/사진 = 케이티 페리 SNS-데일리 메일 홈페이지 캡처

쥐스탱 트뤼도(53) 전 캐나다 총리와 미국 팝스타 케이티 페리(40)가 요트 위에서 데이트를 즐기는 모습이 포착돼 화제를 모으고 있다. 두 사람이 키스와 포옹을 나누는 장면이 공개되면서, 그간 제기된 열애설에 불을 지폈다.영국 데일리메일은 12일(현지시간), 트뤼도 전 총리와 케이티 페리가 캘리포니아 샌타바버라 인근 해안에서 요트 데이트를 즐기는 모습을 보도했다. 사진 속 두 사람은 다정하게 껴안고 입맞춤을 나누는 모습으로, 사실상 열애를 공식화한 것 아니냐는 해석이 나오고 있다.이어 피플, 폭스뉴스 등 미국 주요 매체들도 해당 사진을 잇달아 보도하며 열애설에 힘을 실었다. 피플은 케이티 페리 측에 공식 입장을 요청했지만 답변을 받지 못했으며, 트뤼도 전 총리 측은 논평을 거부한 것으로 전해졌다.두 사람의 열애설은 지난 7월 말, 캐나다 몬트리올에서 함께 저녁 식사를 하는 모습이 연예매체 TMZ에 포착되면서 처음 불거졌다. 이후 트뤼도가 케이티 페리의 캐나다 콘서트장을 방문한 사실도 알려지며 열애설에 무게가 실렸다.당시 케이티 페리는 약 한 달 전, 할리우드 배우 올랜도 블룸과 결별한 상태였다.한편, 트뤼도 전 총리는 2015년부터 약 9년간 캐나다 총리직을 수행했으며, 올해 3월 사임했다. 전 부인 소피 그레구아르와는 2023년 8월부터 별거 중이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr