그룹 베이비몬스터/사진제공=YG엔터테인먼트

그룹 베이비몬스터가 미니 2집 타이틀곡 'WE GO UP' 뮤직비디오로 유튜브에서 높은 조회수를 기록했다.지난 12일 YG엔터테인먼트에 따르면 'WE GO UP' 뮤직비디오는 이날 오전 11시 기준 유튜브 조회수 2000만 회를 돌파했다. 공개 이틀 만의 기록이다.이번 뮤직비디오는 퍼포먼스 장면을 최소화하고 곡의 주제를 중심으로 구성됐다. 멤버들은 사이보그, 초능력자, 스나이퍼 등 각기 다른 콘셉트로 등장했다. SF 영화 같은 영상미와 액션 장면이 특징이다.베이비몬스터는 지난 10일 미니 2집 'WE GO UP'을 발매했다. 앨범은 아이튠즈 월드와이드 앨범 차트 1위에 올랐으며, 뮤직비디오는 유튜브 '24시간 내 가장 많이 본 동영상'과 트렌딩 월드와이드 1위를 기록했다.베이비몬스터는 음악방송, 라디오, 유튜브 등 다양한 활동을 이어갈 예정이다. 오는 14일에는 'WE GO UP'의 전체 안무를 담은 퍼포먼스 영상이 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr