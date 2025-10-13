'44세' 장나라, 결혼 4년차에 출세했다…"♥신랑이 잇몸 만개하며 퇴근" ('바달집')[종합]

tvN '바다 건너 바퀴 달린 집 : 북해도 편'을 통해 첫 고정 예능에 도전한 장나라(44)가 '최적화 집주인'으로 우뚝 섰다.지난 12일 첫 방송된 '바다 건너 바퀴 달린 집 : 북해도 편'(이하 ‘바달집’)에서는 돌아온 터줏대감 성동일, 김희원과 함께 새 집주인으로 합류한 장나라가 바다 건너 이국 땅에서 첫 번째 유랑 집들이를 펼치는 모습이 그려졌다. 1회 시청률은 수도권 가구 최고 4.7%, 평균 3.5%, 전국 가구 최고 4.5%, 평균 3.5%로 케이블 및 종편 내 동시간대 1위를 기록했다. tvN 타깃인 2049 시청률 역시 수도권과 전국 모두 최고 2.2%를 나타냈다.프로그램 최초 여자 집주인으로 합류한 장나라는 설렘과 긴장 속에서 여정을 시작했다. 예능 고정 출연도, 캠핑도, 장기간 야외 생활도 해본 적이 없다는 장나라는 "혼돈의 카오스이지만 또 재미있을 것 같다. 저에겐 '바달집'이 톰소여의 모험급"이라고 솔직한 속내를 전했다. 결혼 4년차 장나라 남편의 반응도 눈길을 끌었다. 장나라는 "신랑이 섭외 이야기를 듣자마자 잇몸 만개하며 퇴근했다. 출세했다더라"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.장나라는 의외의 화끈한 매력도 뽐냈다. '바달집'을 위해 트레일러 자격증을 취득한 장나라는 "한 번 떨어졌는데 너무 화가 나더라. 마라탕을 먹고 심기일전했다"라고 비하인드 스토리를 공개했고, '짓궂은 형제' 성동일, 김희원은 "화나게 하면 뭐든지 다 해내니까 앞으로 계속 건드려야겠다"라며 '화(火)나라 몰이'를 펼쳐 폭소를 안겼다.삼 남매는 '바달집'과 함께 일본 시모노세키항에 입항하며 본격적인 유랑을 시작했다. 우리나라와 비슷한 듯 다른 현지 풍경 속에 설렘과 힐링이 피어났고, 좌충우돌하는 삼 남매의 모습이 웃음보를 자극했다. 첫 일정은 김희원의 지인인 현지인 다카마쓰 씨와의 반가운 만남. 번역기의 도움을 받아 간신히 의사소통하던 중 장나라가 의외의 일본어 실력을 드러냈고, 성동일은 "역시 나라가 한방이 있다"라며 감탄했다.성동일의 적극성도 빛났다. 언어의 장벽에도 현지 공무원들에게 물어 로컬 맛집 정보를 얻고, "한국어를 일본어스럽게 말하면 다 통한다"라면서 패기로 똘똘 뭉친 '성동일 언어'를 사용해 주문부터 결제까지 완벽하게 해내며 웃음을 자아냈다.이날 '바달집'의 앞마당은 노을이 아름다운 캠핑장이었다. 이와 함께 첫 집들이 손님인 엄태구와 신은수가 찾아와 활기를 불어넣었다. 장난기 가득한 성동일은 '과묵함의 대명사' 엄태구에게 일부러 카페에서 음료 주문을 시키며 웃음을 터뜨렸고, 신은수는 "오는 동안 수다를 엄청 떨었다"라며 엄태구의 반전 면모를 증언해 놀라움을 샀다.성동일은 새로운 요리 아이템인 '가로 약 1m 초대형 철판'을 선보였다. 이에 성동일이 준비한 소고기 철판 스테이크와 이후 '동일 식당'에서 선보일 메뉴들이 기대감을 자아냈다.새 식구 장나라는 프로그램의 신선한 윤활유 역할을 톡톡히 했다. 트레일러 운전부터 일본어 실력, 예산 관리, '바달집' 식구들과의 케미, 손님들을 향한 살뜰한 배려까지 모두 탑재한 장나라는 그야말로 '바달집 최적화 집주인'이었다. "아시다시피 제가 (기럭지가) 짧다", "날씨가 숭악하게 덥다" 등 구수하고 소탈한 입담 역시 웃음을 선사했다.'바달집'은 매주 일요일 저녁 7시 40분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr