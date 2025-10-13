/사진 = 페포니뮤직

밴드 잔나비가 정규 4집 'Sound of Music pt.2 : LIFE'의 트랙리스트 일부와 가사 프리뷰를 공개하며 본격적인 가을 컴백의 서막을 열었다.잔나비는 최근 공식 SNS를 통해 오는 21일 발매되는 정규 4집 'Sound of Music pt.2 : LIFE'(사운드 오브 뮤직 파트2 : 라이프)의 트랙리스트 일부와 가사 프리뷰를 공개했다.이번 트랙리스트는 'LIFE'라는 부제에 담긴 인생의 온도를 섬세하게 예고하며 잔나비 특유의 문학적 감성과 음악적 철학을 엿볼 수 있다. 첫 번째 트랙 '어스'(Earth)에는 "맨발의 사내여 / 우린 이 둥근 땅 위에 / 그 두 발로 붙어 산단다 / 가까스로"라는 문장이, 두 번째 트랙 '애프터스쿨 액티비티'(After School Activity)에는 "훔치는 법도 알아야 / 달리는 법도 알지"라는 구절이 담겨 있다.도시의 설렘을 표현한 '오 뉴욕시티'(oh New York City)에서는 "엠파이어 스테이트! / 까치발을 들어라!"라는 외침이 이어지고, 다섯 번째 트랙 '잭 케루악'(Jack Kerouac)은 "우린 길 위에 앉아 / 활짝 울었는데"라는 문장과 함께 피처링 아티스트를 '?'로 표기해 베일에 싸인 협업에 대한 궁금증을 더한다. 앞서 pt.1의 타이틀 '사랑의이름으로!'에서 에스파 카리나와의 예상 밖 조합으로 큰 화제를 모았던 만큼 이번에는 어떤 목소리와 호흡을 맞출지 관심이 쏠린다.부제로 붙은 'LIFE'는 잔나비가 '꿈과 책과 힘과 벽', '슬픔이여 안녕', '외딴섬 로맨틱' 등에서 노래해 온 잔나비표 인생철학을 현재의 감성으로 재구성한 챕터다. pt.1이 봄의 낭만과 청춘의 활력을 담았다면, pt.2는 오케스트라의 깊이와 포크·클래식의 결을 겹쳐 가을의 농도를 한층 짙게 완성한다. '가을엔 전어보다 잔나비'라는 유쾌한 별칭이 이번 앨범에서 더 설득력을 얻을 예정이다.함께 공개된 앨범 재킷은 푸른 언덕을 배경으로 두 멤버가 도약하는 장면을 포착했다. 필름 질감과 대각선으로 기운 프레임 속 붉은 레터링 타이틀이 레트로 미감을 더하고 있다. 신규 프로필 역시 해가 기우는 시간대의 푸른빛과 멤버들의 담백한 표정을 그려내며 잔나비 특유의 음악적 서정과 동화적 낭만을 고스란히 전하고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr