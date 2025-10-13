[종합] '아내와 별거' 조우진, 알고보니 비혼주의였다…"연애 때도 결혼 생각 없다고" ('미우새')

사진=텐아시아DB

배우 조우진이 비혼주의였다고 고백했다.지난 12일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 조우진이 스페셜 MC로 출연했다.이날 11년 열애 끝에 결혼한 조우진은 "연애 중에도 비혼주의자였다"고 밝혔다. 그러면서 "지금 생각해보면 아내가 섭섭하다, 서운하다는 표현을 아낀 것 같다"며 "3년 정도 지났을 때 결혼 생각이 있냐고 묻더라. 나는 생각이 없다고 했다"고 말했다.이어 "6년 있다가 한 번 더 묻더라. 그때는 '아직도 결혼 생각은 없지만, 만약 한다면 당신이랑 할게'라고 했다"며 "결심이라는 게 단 한 순간에 서더라. 어느날 주말에 갑자기 결혼하자고 도장 찍자고 했다. 그리고 바로 다음주 월요일에 웨딩화보를 찍자고 했다. 제 마음 속에서 자라나는 게 있었나 보다. 가득 찼다는 느낌이 생겨서 단 한순간에 프러포즈를 했다"고 설명했다.결혼 후 장점 3가지를 묻자 조우진은 "어른 행세를 할 수 있고 어른의 행동을 할 수 있고"라고 하더니 "어른 행세만 좀 편집해 달라. 행세는 좀 아닌 것 같다"고 해 웃음을 자아냈다.현재 기러기 아빠로 아내와 별거 중인 조우진은 “(아내와 딸이) 웬만하건 다 갖고 나갔다. 근데 냉동식품을 먹다가 울컥한 적이 있다. 딸이 정말 잘 먹었던 건데”라며 “갑자기 외로움이 밀려올 때가 있다. 빨래 들고 오가다 모서리 같은 데 부딪칠 때 괜찮냐고 물어봐줄 누가 없어서”라고 말했다.조우진은 2018년 10월, 11년간 교제한 비연예인 아내와 결혼식을 올렸다. 결혼 전 두 살 넘은 딸이 있다며 혼전임신을 고백한 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr