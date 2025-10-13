송가인, '200억 재산설' 해명했다…"역삼동 집은 전세"('백반기행')

사진=텐아시아DB

사진=TV CHOSUN '백반기행' 캡처

'식객 허영만의 백반기행' 송가인이 재산 200억이라는 가짜 뉴스를 해명했다.12일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에서는 가수 송가인과 진도 밥상을 탐방했다.진도 출신인 송가인은 "진도에서 초중학교를 나왔다. 어머니는 씻김굿 맥을 전수문화자로, 나는 중2 때부터 판소리를 시작했다"고 밝혔다.송가인은 현재 "서울 강남구 역삼동에 사는 중"이라고. 그는 "제 집이 아니다. 전세로 살고 있다"고 설명했다. 허영만이 "그동안 집 여러 채 살 돈 벌었지 않나"라고 묻자 송가인은 "사람들이 그렇게 생각하더라. 유튜브 가짜 뉴스도 보면 저는 이미 건물을 산 사람이다. 그런데 그렇게 못 벌었다"고 답했다.송가인은 또 다른 가짜 뉴스도 언급했다. 그는 "유튜브 보면 '누구와 결혼했다고 하더라', '애가 둘이라더라', '2000억 계약설', '200억 재산설' 등 가짜 뉴스가 많다"면서 "아직 결혼 안 했다. 가짜 뉴스 보지 마시라"고 당부했다.판소리를 배우다가 트로트로 전향한 송가인은 "진도에 전국노래자랑이 왔었다. 거기서 최우수상을 받고, 2년 후 트로트로 전향했다"고 밝혔다. 이어 "데뷔 후 7~8년은 무명생활을 하며 힘들었다"고 털어놨다.트로트 경력 7년 차인 송가인은 "데뷔 직후에는 한 달에 스케줄이 3~4개 정도였다. 의상 살 돈이 없어서 인터넷에서 싼 옷을 사 입고, 혼자 버스나 기차를 타고 이동했다. 대기실도 없어서 화장실에서 옷 갈아입었다. 너무 힘들어서 '그만해야 하나' 생각도 많이 했다"고 고백했다.송가인은 2019년 트로트 오디션 '미스트롯'에서 진을 차지하며 많은 이들에게 자신을 알렸다. 그는 "바쁠 때 하루도 못 쉬는 날이 많다. 잠을 못 자고 진도에서 강원도까지 이동해서 스케줄을 할 때도 있다"고 말했다. 그러면서 "사람들이 '물 들어올 때 노 저으라'고 하는데, 내가 건강하고 행복한 게 좋은 것 같다. 행사 여러 개도 할 수 있지만 최선의 무대를 위해 하루에 많이 하지 않는다"고 강조했다.송가인은 '미스트롯' 출연 전 트로트 가수 포기도 생각했지만, 그렇게는 안 되더라"며 "제일 잘 하고 제일 좋아하는 일이니까. 10년 후 디너쇼를 하겠다는 목표를 세웠는데, 1~2년 후 디너쇼는 물론 콘서트도 하게 됐다"며 미소를 지었다.송가인은 자신의 몸무게에 대해 "다이어트 후 45kg의 아이돌급 몸무게를 유지하고 있다"고 밝히기도 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr