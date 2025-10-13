사진=유튜브 채널 '요정재형' 캡처

배우 김우빈이 비인두암 투병 당시를 떠올리며 달라진 삶의 태도를 전했다.지난 12일 유튜브 채널 '요정재형'에는 "이 영상은 근래 텐션이 가장 높은 우빈이를 포함하고 있습니다"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 배우 김우빈이 출연해 정재형과 진솔한 대화를 나누는 모습이 담겼다.김우빈은 이날 깔끔한 수트 차림으로 등장해 "예전에는 3시간 자면 2시간 운동했다"고 털어놨다. 그는 모델에서 배우로 빠르게 성장하던 시절을 회상하며 "몸을 갈아넣는 기분으로 일했다"고 말했다. 이에 정재형이 "이제는 그렇게 안 하지?"라고 묻자 김우빈은 "이제는 3시간을 온전히 잔다. 아프고 나서 몸을 대하는 마음이 완전히 달라졌다"고 답했다.2017년 신인 배우로 주목받던 그는 비인두암 진단을 받았다. 김우빈은 "그때 하기로 한 작품이 있었다. 최동훈 감독님의 영화 '도청'에 캐스팅된 지 한 달 만에 아픈 걸 알았다"고 밝혔다. 이어 "감독님이 '우빈이가 알면 얼마나 슬프겠냐'고 하셨다는 얘기를 듣고 울컥했다"고 회상했다. 그는 시간이 지난 뒤 같은 감독의 작품 '외계+인'으로 복귀하며 "그때 멈췄던 인연이 다시 좋은 모습으로 이어졌다"고 덧붙였다.투병 당시를 돌아보며 김우빈은 "통증이 기억이 안 난다. 너무 높은 수준이라 그랬던 것 같다"고 말했다. 그는 "고통은 남지 않았다. 대신 내가 남을 사랑하는 법, 또 남이 나를 사랑하는 걸 당연하게 여겼던 마음을 깨달았다"고 전했다. 그러면서 "지금은 마음이 너무 편하다"고 말했다.김우빈은 "쉬던 시간이 내게 좋은 걸 선물해준 것 같다"며 "결국 좋은 것만 남은 것 같다"고 담담히 말했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr