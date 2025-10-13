이미지 크게보기 사진 = tvN '태풍상사'

강태풍(이준호 분)이 아버지 강진영(성동일 분)이 남긴 통장을 보고 오열했다.12일 방송된 tvN 토일드라마 '태풍상사' 2회에서는 강태풍이 강진영의 유지를 이어 회사와 동료들을 지키기 위해 본격적으로 나서는 모습이 그려졌다.강태풍은 IMF로 아버지 회사와 집이 어려움을 겪던 시절을 떠올리며 복잡한 마음으로 회사에 발을 들였다. 오미선(김민하 분)은 첫 출근한 강태풍에게 입사 서류 작성을 요청했다. 그렇게 강태풍은 아버지 회사에 직원이 됐고, 그 과정에서 가족사진 액자 속 의문의 열쇠를 발견했다.비밀번호 힌트를 얻은 강태풍은 몰래 회사에 출근해 금고를 열었고, 그 안에서 아버지가 매달 부어둔 자신의 적금 통장을 포함한 직원들의 통장과 가족사진을 발견했다.다음날 강태풍은 오미선에게 "오늘 점심은 저랑 먹어요"라며 오미선과 따로 식사를 했다. 강태풍은 "부탁할 사람이 오미선 사원님밖에 없다. 저 일 좀 배우고 싶다. 생각해 보면 저는 그냥 아버지한테 조금이라도 인정받기를 바랐던 것 같은데 아버지가 뭘 중요하게 생각했는지는 이제 조금 알 것 같다"라고 털어놓으며 태풍상사에 진짜 직원이 되고 싶다고 강조했다.오미선은 강태풍에게 강진영이 남긴 마지막 말도 전했다. 강진영은 "우리 태풍이 잘 해낼 거다. 부탁한다"라고 아들을 부탁했던 것.또한 강태풍은 강진영이 적금 통장에 남긴 메시지를 보고 "내가 미안해. 너무 보고 싶"라며 오열했다. 강진영은 "아버지는 너의 꿈을 응원한다. 너는 항상 내가 가장 사랑하는 사람이다. 다만 나는 알려주고 싶었단다. 네가 직접 부딪치고 이겨내서 얻어지는 것만이 네 것이라고 부를 수 있다. 결과보다 중요한 건 사람이다"라는 메시지와 함께 매달 30만 원씩 적금을 부어 990만 원을 남기고 떠났다.극의 말미 강태풍은 대방섬유의 이상함을 감지하고, 오미선에게 "30년이나 된 회사가 이렇게 깨끗할 리가 없다. 절대 도장 찍지 말고 팩스 보내지 말라"라며 납품을 막기 위해 온몸을 던져 트럭을 막았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr