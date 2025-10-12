사진=SBS '미운우리새끼'

'미운 우리 새끼' 윤민수와 전처가 직접 위장 이혼설에 입을 열었다.12일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 가수 윤민수가 아내 김민지 씨와 이혼 후 동거 생활까지 정리했다.이날 윤민수는 이혼 후 동거를 밝힌 뒤 쏟아진 '위장이혼설'에 입을 열었다.아내는 "그거 때문에 신경 쓰였다. 일본여행 사진을 너무 가족여행처럼 사진 올려서 그렇게 보였나. 그런데 그게 자연스러웠으니까"라고 이야기했다. 두 사람은 "각자 놀았다"고 강조하며 '위장이혼설'을 부정했다.윤민수와 아내, 아들 후까지 세 식구는 전화번호 뒷자리가 똑같은 상황. 윤민수는 "전화번호는 어떻게 할 거냐. 난 (일 때문에) 못 바꿀 것 같다"고 말했다.아내는 "후가 절대 뒷번호 바꾸지 말라고 했다. 바꿀 거면 중간번호 바꾸라고 하더라"면서 "나중에 불편해하는 사람 생기면 얘기하라"며 미소를 지었다.동거까지 마치고 진짜 다가온 이혼에 윤민수는 "이혼서류 정리할 때까지도 실감이 안 났다. 이사한다고 짐 다 정리하니까 이제서야 실감이 난다"고 털어놨다.아내는 "혼자돼서 좋은 점은 없는데, 단 하나 누군가를 기다리지 않아도 된다는 건 좋더라. 집에 있으면 남편, 아들 기다려야 하니까. 그 기다린다는 게 나한테 너무 힘들었나봐. 그걸 안 해도 되니까 지금 되게 자유롭다"고 만족감을 드러냈다.윤민수는 "남자는 큰 집에 살고, 돈 잘 벌어오는 거에 행복이라고 생각했는데, 가족이 모여있는 게 좋더라"며 지난날을 회상했다. 연애 시절을 얘기하던 아내는 "나는 션처럼 해줄 줄 알고 결혼했는데, 연애할 때가 다네"라며 추억했다.한편, 윤민수와 아내 김민지 씨는 결혼 18년 만에 이혼 소식을 전했다. 이혼은 합의하에 이뤄졌으며, 두 사람은 아들 윤후의 부모로서 역할을 계속할 것이라고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr