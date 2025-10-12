이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'

배재훈 셰프가 자신이 컨설팅한 레스토랑을 언급했다.12일 방송된 KBS2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 배재훈 셰프의 레스토랑을 찾은 정호영 셰프의 방문기가 그려졌다.이날 방송에서 배재훈은 정호영을 매장 내 비밀 공간으로 안내하며 특별 손님을 위한 맞춤 서비스를 소개했다. 배재훈은 "상시 운영하지 않고, 특별한 분이 오실 때만 혼자 요리를 다 해드린다"고 설명했다. 이어 "이병헌, 빅뱅 태양, 신동엽이 다녀갔다"고 밝히며 스타들이 오는 특별한 공간이라고.이어 배재훈은 자신이 컨설팅한 레스토랑을 언급하며 스타들과의 친분을 공개해 눈길을 끌었다. 정호영이 "우리도 진이 이연복 셰프님과 함께 왔다"고 말하자 그는 "BTS 진 친형이 운영하는 레스토랑도 제가 컨설팅해서 살렸다. 안 되는 것도 제가 건드리면 살아난다"며 자신감을 드러냈다.월 매출을 공개한 배재훈은 "월 매출 3억씩 나온다"며 "하루에 천만 원 씩이다"고 밝혀 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr