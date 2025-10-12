사진 = KBS2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'
배재훈 셰프가 자신이 컨설팅한 레스토랑을 언급했다.

12일 방송된 KBS2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 배재훈 셰프의 레스토랑을 찾은 정호영 셰프의 방문기가 그려졌다.

이날 방송에서 배재훈은 정호영을 매장 내 비밀 공간으로 안내하며 특별 손님을 위한 맞춤 서비스를 소개했다. 배재훈은 "상시 운영하지 않고, 특별한 분이 오실 때만 혼자 요리를 다 해드린다"고 설명했다. 이어 "이병헌, 빅뱅 태양, 신동엽이 다녀갔다"고 밝히며 스타들이 오는 특별한 공간이라고.
이어 배재훈은 자신이 컨설팅한 레스토랑을 언급하며 스타들과의 친분을 공개해 눈길을 끌었다. 정호영이 "우리도 진이 이연복 셰프님과 함께 왔다"고 말하자 그는 "BTS 진 친형이 운영하는 레스토랑도 제가 컨설팅해서 살렸다. 안 되는 것도 제가 건드리면 살아난다"며 자신감을 드러냈다.

월 매출을 공개한 배재훈은 "월 매출 3억씩 나온다"며 "하루에 천만 원 씩이다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

