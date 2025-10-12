사진 = 윤은혜 인스타그램

사진 = 윤은혜 인스타그램

사진 = 윤은혜 인스타그램

베이비복스 막내 윤은혜의 미모는 시간이 지나도 변하지 않았다.윤은혜는 최근 인스타그램을 통해 공연 현장 사진을 공개하며 팬들과 소통했다.사진 속 윤은혜는 블랙 튜튜 드레스를 입고 무대 위에서 마이크를 든 채 관객을 바라보고 있다. 러플 장식의 풍성한 스커트와 반짝이는 스타킹이 무대 조명과 어우러져 한층 화려한 분위기를 자아냈다. 자연스러운 긴 생머리 스타일은 청순한 매력을 더했다.이어 공개된 또 다른 사진에서는 순백의 미니 드레스를 입은 윤은혜가 포니테일 헤어로 상큼함을 더했다. 반짝이는 스톤이 장식된 스타킹이 무대 조명에 반사되며 환상적인 분위기를 완성했다. 세 번째 사진 속에서는 블랙과 핑크가 조화된 베이스볼 셔츠를 입고 무대에 오른 모습으로, 캐주얼하면서도 시크한 반전 매력을 선보였다.게시물을 본 팬들은 "여전히 상큼해", "우리 막내 언니" "러블리 언니", "너무 귀엽고 예쁘네요", "소녀스러운 그녀"라며 윤은혜의 풋풋하면서도 우아한 무드에 뜨거운 반응을 보였다. 특히 1984년생으로 올해 만 41세인 윤은혜의 동안 미모에 놀라는 댓글도 줄을 이었다.윤은혜는 최근 다양한 예능과 라이프 콘텐츠를 통해 꾸준히 팬들과 소통 중이며 변함없는 미모와 스타일 감각으로 여전히 많은 사랑을 받고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr