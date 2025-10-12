베이비복스 막내 윤은혜의 미모는 시간이 지나도 변하지 않았다.
윤은혜는 최근 인스타그램을 통해 공연 현장 사진을 공개하며 팬들과 소통했다.
사진 속 윤은혜는 블랙 튜튜 드레스를 입고 무대 위에서 마이크를 든 채 관객을 바라보고 있다. 러플 장식의 풍성한 스커트와 반짝이는 스타킹이 무대 조명과 어우러져 한층 화려한 분위기를 자아냈다. 자연스러운 긴 생머리 스타일은 청순한 매력을 더했다. 이어 공개된 또 다른 사진에서는 순백의 미니 드레스를 입은 윤은혜가 포니테일 헤어로 상큼함을 더했다. 반짝이는 스톤이 장식된 스타킹이 무대 조명에 반사되며 환상적인 분위기를 완성했다. 세 번째 사진 속에서는 블랙과 핑크가 조화된 베이스볼 셔츠를 입고 무대에 오른 모습으로, 캐주얼하면서도 시크한 반전 매력을 선보였다. 게시물을 본 팬들은 "여전히 상큼해", "우리 막내 언니" "러블리 언니", "너무 귀엽고 예쁘네요", "소녀스러운 그녀"라며 윤은혜의 풋풋하면서도 우아한 무드에 뜨거운 반응을 보였다. 특히 1984년생으로 올해 만 41세인 윤은혜의 동안 미모에 놀라는 댓글도 줄을 이었다.
윤은혜는 최근 다양한 예능과 라이프 콘텐츠를 통해 꾸준히 팬들과 소통 중이며 변함없는 미모와 스타일 감각으로 여전히 많은 사랑을 받고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
