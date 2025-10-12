사진 = 윤소희 인스타그램

배우 윤소희가 여전히 아름다운 근황을 전했다.최근 윤소희는 자신의 인스타그램에 "연휴"라는 짧은 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 짧은 한마디지만 여유로운 분위기와 함께 전해진 사진들이 연휴의 힐링 감성을 물씬 풍겼다.사진 속 윤소희는 반려묘와 다정하게 얼굴을 맞댄 채 미소 짓고 있다. 화장기 거의 없는 맨얼굴임에도 투명한 피부와 또렷한 이목구비가 돋보였다. 이어 카페에서 포착된 컷에서는 베티붑이 프린트된 붉은 티셔츠에 긴 생머리를 늘어뜨린 채 자연스러운 미소를 짓고 있으며 청초한 분위기와 러블리한 매력을 동시에 뽐냈다.또 다른 사진에서는 화이트 니트와 연청 데님을 매치해 편안하면서도 세련된 감각을 드러냈고 이어진 사진에서는 트위드 세트를 착용한 채 프로페셔널한 자태로 눈길을 끌었다.팬들은 "와 이뻐", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "인류 중 가장 아름다운 배우님", "언니 진짜로 이뻐요" 등의 반응을 남기며 뜨거운 호응을 보냈다.윤소희는 최근 다양한 예능과 방송 활동을 통해 활약 중이며 지적이면서도 사랑스러운 이미지로 대중의 꾸준한 사랑을 받고 있다.한편 윤소희는 1993년생으로 올해 32세다. 윤소희는 세종과학고등학교를 조기 졸업하고 카이스트에서 생명화학공학을 졸업한 인재로 알려져 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr