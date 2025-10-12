사진 = 지수 인스타그램

사진 = 지수 인스타그램

블랙핑크 지수가 변함없는 미모를 뽐내며 팝 가수 제인 말리크와 손 잡았다.최근 지수는 자신의 인스타그램에 "눈을 감ㅈF EYES CLOSED"라며 "Something very special we’ve been working on is finally out. I hope this song reaches many hearts Let’s never forget that everything we’ve been through was for the future. Zayn — working with you has been truly special. I’m so grateful for your kindness and your incredible voice. (우리가 함께 준비해온 아주 특별한 것이 드디어 공개되었어요 이 노래가 많은 이들의 마음에 닿길 바랍니다. 우리가 겪어온 모든 것은 미래를 위한 것이었음을 잊지 말아요. 제인과 함께 할 수 있어서 정말 특별했어요. 당신의 따뜻함과 놀라운 목소리에 진심으로 감사합니다.)"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 지수는 제인 말리크와 함께하고 있다. 어두운 배경 속에서도 눈을 감고 환하게 웃는 지수의 모습이 신비롭고, 고혹적인 분위기를 자아낸다. 이어진 컷에서는 제인과 나란히 선 채 다정하게 얼굴을 맞대며 웃음을 터뜨리는 모습이 담겨 있어 글로벌 팬들의 폭발적인 반응을 이끌었다. 흑백 대비 속에서도 선명히 드러나는 지수의 청초한 미모와 제인 말리크의 카리스마가 어우러지며 두 아티스트의 완벽한 조합을 보여준다.이를 본 팬들은 "너무 예쁘다" "언니 사랑해" "역시 예쁜 언니" "내 삶에 강하고 선한 영향을 미치는 지수" "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" 등의 반응을 댓글로 남겼다.이번에 지수는 새 싱글 '아이즈 클로즈드(EYES CLOSED) (Feat. ZAYN)'를 공개했다. 이번 싱글은 영국 보이밴드 원디렉션 출신 팝 가수 제인 말리크가 피처링에 참여했다.‘아이즈 클로즈드’는 지수가 지난 2월 발매한 첫 솔로앨범 ‘아모르타주(AMORTAGE)’ 이후 8개월 만에 선보인 솔로 싱글이다. 지수 특유의 허스키 보컬과 제인의 감성적인 음색이 조화롭게 어우러져 새로운 경험을 선사한다는 평이다.한편 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 작년 인스타그램 부자 리스트에 블랙핑크 4인 멤버 전원이 이름을 올린 바 있다. 40위에 오른 지수는 47만 4000달러 우리돈으로 약 6억 3600만원을 광고성 게시글 하나를 올릴 때마다 벌 수 있는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr