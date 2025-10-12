사진 = 이선빈 인스타그램

배우 이선빈이 청초한 미모를 자랑했다.이선빈은 최근 인스타그램에 드라마 '달까지 가자'를 홍보하는 멘트와 사진을 게시했다.사진 속 이선빈은 핑크 컬러의 크롭 가디건에 흰색 이너를 매치해 발랄하면서도 세련된 매력을 드러냈다. 내추럴한 헤어 스타일과 청청 조합의 캐주얼한 분위기가 어우러지며 돋보이는 미모를 자랑했다. 또 다른 사진에서는 민트빛 가디건을 입고 양손으로 볼을 감싸며 사랑스러운 표정을 짓고 있어 청순함과 귀여움을 동시에 뽐냈다. 조명에 은은하게 비치는 피부 톤과 또렷한 이목구비는 보는 이들의 감탄을 자아냈다.팬들은 "언니 너무 날씬하시다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "너무 귀여워요", "드라마 잘 보고 있어요" 등 다양한 반응을 남기며 폭발적인 호응을 보였다.이선빈은 현재 MBC 드라마 '달까지 가자'에 출연 중이다. 한편 지난 2018년부터 1985년생 40세 이광수와 공개 연애 중인 이선빈은 1994년생으로 31세다. 두 사람은 9살 차이가 난다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr