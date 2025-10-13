사진=TV CHOSUN

사진=TV CHOSUN

사진=TV CHOSUN

사진=TV CHOSUN

TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서 '데이트 초보' 김병만과 재혼한 아내의 데이트 현장이 처음으로 공개된다.13일(월) 방송될 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 김병만이 배우 신현준과 배우희에게 청첩장을 전달하면서 "제가 아내와 데이트를 한 번도... 둘이 해본 적이 없다. 항상 후배들이 있었다"고 고민을 토로한다. 그러자 신현준은 "그냥, 별거 없다. 둘이 손잡고 다녀라"라며 김병만의 데이트를 응원했다.김병만이 모처럼 아내와 둘이서 데이트하는 장면이 포착됐다. 김병만은 신현준의 조언을 떠올리며 아내의 팔 근처에서 머뭇거렸다. 그러나 김병만 아내의 두 손은 테이크 아웃한 커피 컵을 꼭 붙잡고 있어 난관이 예상됐다. VCR을 지켜보던 사랑꾼 MC들도 조마조마한 긴장감과 설렘 속에 두 사람을 지켜봤다.김지민은 "아니 지금 무슨... 썸 타는 사이도 아니고!"라며 답답한 심경을 토로해 웃음을 자아냈다. 마침내 김병만이 아내의 팔뚝에 손을 얹자, 사랑꾼 MC들은 환호했다. 최성국은 "이게 이렇게 긴장감 있는 거냐"며 폭소했다.김병만과 아내 사이에 묘한 긴장감이 감도는 가운데, 김병만이 자리까지 옮겨가며 아내의 손을 잡기 위해 노력하는 모습도 담겼다. 과연 김병만이 아내와 로맨틱한 첫 데이트를 마칠 수 있을지는, 본 방송에서 공개된다.늦깎이 로맨티시스트 김병만과 아내의 첫 데이트는 13일(월) 오후 10시 방송되는 '조선의 사랑꾼'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr