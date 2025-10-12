사진=JTBC

사진=TV CHOSUN

사진=TV CHOSUN

'강적들'에 전현희-김민전-이주영 등 3당 3색 여의도 원더우먼들이 출연해 추석 연휴 직후 여야를 강타한 민심 해석과 대통령 예능 논란에 대한 한 치의 양보 없는 공방전을 벌였다.지난 10월 11일(토) 밤 9시 10분 방송된 TV CHOSUN '강적들'에는 MC 진중권 교수, 임윤선 변호사의 진행 아래 전현희 더불어민주당 최고위원, 김민전 국민의힘 의원, 이주영 개혁신당 의원, 김규완 전 CBS 논설실장이 '추석 민심', '이재명 대통령 예능 출연 논란', '이진숙 체포', '김현지 실장 논란', '조희대 청문회 공방', '트럼프 3,500억 달러 발언'까지 뜨거운 현안을 두고 맞붙었다.전현희 의원은 "이번 추석 민심은 윤석열 정권의 실정에 대한 비판과 내란 종식, 그리고 민생 회복에 대한 국민의 명령이었다"라며 "이재명 정부와 민주당에 대한 기대가 매우 높다"라고 주장했다. 반면 김민전 의원은 "이번 추석은 관세 협상이 이루어지지 못해 기업들은 간과 쓸개 다 내놔도 살아갈 수 있을지 걱정한다"라고 맞받아 스튜디오 분위기를 단숨에 팽팽하게 했다. 반면 이주영 의원은 "양쪽 다 별로 안 좋아하신다. 추석 때 가장 많이 들은 말은 '그만 좀 싸워라', '쟤랑 놀지 마라', '합당 안 하는 거지?'였다"라고 꼬집었다.가장 뜨거웠던 논쟁은 이재명 대통령 내외의 '냉장고를 부탁해' 출연 논란이었다. 김민전 의원은 "세월호 때 이재명 시장이 '7시간 동안 뭐 했느냐'며 검찰 고발까지 했던 장본인"이라며 "화재 약 48시간 만에 중대본 회의 열렸다. 예능에 나가서 웃는다. 이게 가능한 일이냐"라고 직격했다. 전현희 의원은 "48시간 동안 아무것도 안 했다는 건 완전한 허위"라며 녹화 당일 28일 오전 비상대책회의까지 주재했다고 강하게 반박한 후 대통령의 행적을 솔직하게 말하지 않은 부분에 대한 비판에 대해 "대통령의 일정은 국가기밀 사항"이라고 주장했다. 김민전 의원은 "경호 문제로 인해 앞으로 일어날 예정 일정은 기밀이다. 하지만 녹화가 끝난 시점의 일정은 '국가기밀'일 수 없다"라며 "또한 K푸드 수출과 홍보를 원한다면, 관세 협정을 먼저 해결해야 한다"라고 비판했다.진중권은 "K푸드, KPOP은 정부, 정치인이 나서서 될 일이 아니다. 대통령 개입은 찬물만 끼얹을 수 있다"라고 냉소했고, 이주영 의원은 "이건 예능의 문제가 아니라 거짓말의 문제다. 처음부터 명확히 밝히지 않아 불필요한 공방이 커졌다"라고 비판했다. 이에 더해 이주영 의원은 "국민에게 친근한 건 좋다. 하지만 대통령의 행동에는 목적이 있어야 하는데, 목적이 보이지 않았던 출연이었다"라고 꼬집었다.이진숙 전 방통위원장 체포를 두고도 공방이 이어졌다. 김민전 의원은 "이건 경찰 공안국가로 가는 징조인 거 같다. 민주당은 우리가 상상할 수 있는 모든 것을 다하고 있다"라며 "78년 된 검찰청을 없앤 정당이 경찰까지 움직이고 있다"라고 비판했다. 전현희 의원은 "저와 이진숙을 비교하는 건 불쾌하다"라며 "나는 없는 죄를 조작당했지만, 이진숙은 있는 죄를 수사받은 적법한 공권력 대상"이라고 단호히 선을 그었다. 진중권은 "차이가 뭔지 모르겠다"라며 "쫓아내기 위해 법을 마음대로 바꾼 민주당의 사안이 더 악독하다"라고 꼬집었고, 전현희 의원은 "방통위 폐지는 정부 조직개편의 일환이었을 뿐"이라고 맞받았다.대통령실과 여당의 계속되는 엇박자에 대해서도 설전이 벌어졌다. 우상호 정무수석의 "당정 온도 차" 발언에 대해 김규완은 "우상호 수석이 '대통령이 조희대 청문회를 이해할 수 없다'고 말했다"라며 강경파가 이끄는 법사위에 대한 대통령의 불편한 심기를 내비쳤다. 전현희 의원은 "실제로 매일 소통하고 있다. 불협화음이 아니다"라며 "오히려 대통령실이 법사위가 잘하고 있다고 평가했다"라고 주장했다. 이주영 의원은 "밖에서 보면 이미 엇박자가 아니라 불협화음 수준"이라며 "너무 급하다 보니 레임덕이 아니라 '취임덕' 수준"이라 반박했다.조희대 대법원장 청문회 역시 불꽃 토론으로 번졌다. 김민전 의원은 "대법원장을 의회에 불러들이는 건 민주주의 국가 어디에도 없다"라며 "3권분립을 무너뜨리는 행위"라고 지적했고, 전현희 의원은 "국회법 121조에 '국회는 대법원장 출석을 요구할 수 있다'고 명시돼 있다"라며 "대법원은 정치에 개입했고, 대선 후보 자격을 박탈하려 했다"라고 맞섰다. 이주영 의원은 "화려해야 내란이 아니다. 시스템 바꾸고, 헌정 질서 무너뜨리고, 삼권 분립 위협이 내란이다"라며 "모든 사법부에 동일한 협박 메시지를 전달하는 것"이라고 반박했다.전현희 의원은 "민주당은 법원을 존중한다. 다만 사상 초유의 사법 쿠데타에 대한 제도적 질문일 뿐"이라고 주장했다. 이에 임윤선은 "1심을 6개월 이내에 끝내라는 법을 위반한, 재판 지연에 대한 책임이 있는 1심도 국정 감사 예정이냐"라는 돌발 질문을 던졌고, 전현희 의원은 "길어졌던 것은 사실이지만, 법에 있는 것은 아니다"라며 경우가 다른 문제라고 맞받았다.'강적들'은 추석 뒷이야기를 나누는 훈훈한 예능 분위기로 시작해 여야 패널의 격한 발언에 완전한 시사 전쟁터로 변해 눈길을 끌었다. 김규완 전 논설실장이 "무섭다, 다시는 이런 조합 안 하고 싶다"라고 말할 정도로 그 어느 때보다 치열하고 뜨거운 공방이 펼쳐졌던 것. 서로의 논리가 부딪히고 신념이 맞선 현장을 통해 정치의 민낯과 민심의 온도가 그대로 드러나며 '강적들'다운 한밤의 토론을 완성했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr