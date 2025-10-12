사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

배우 신슬기가 아름다운 미모를 자랑했다.최근 신슬기는 자신의 인스타그램에 드라마 '아유메리미'를 연상케 하는 이모지 멘트와 다양한 사진을 게시했다.사진 속 신슬기는 블랙 홀터넥 원피스를 입고 거울 앞에서 카메라를 들고 셀카를 찍고 있다. 깊게 파인 네크라인과 슬림한 허리 라인이 돋보이며 흑발의 긴 머리가 매끄럽게 떨어져 신슬기 만의 고급스러운 분위기를 더한다.카메라를 응시하는 눈빛은 단정하면서도 묘하게 강렬하고 흰 피부와 대비되는 블랙 의상이 신슬기의 실루엣을 더욱 강조한다. 또 다른 사진에서는 옆선을 드러내며 은은한 미소를 짓고 있는데 매끈한 어깨 라인과 조각 같은 옆모습이 단연 돋보인다. 가까이서 촬영한 클로즈업 컷에서는 큰 눈과 또렷한 이목구비, 청초한 분위기가 돋보이며 완성형 비주얼을 자랑했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 미모 미쳤다 언니", "천사인가 여신인가" 등의 댓글을 남기며 폭발적인 반응을 보였다.한편 1998년생으로 27세인 신슬기는 서울대 출신이며 아버지가 강남의 유명 성형외과 원장으로 알려졌다. 강남구 신사역 부근에 위치한 '신용호 타워' 건물 소유주다. 매매가는 1000억원으로 알려져 있다. 신슬기 가족은 90억원대 도곡동 타워팰리스에 거주하는 것으로 전해졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr