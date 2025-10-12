사진 = 김선호 인스타그램

배우 김선호가 말끔한 비주얼을 자랑했다.김선호는 최근 자신의 인스타그램에 사진을 게시해 근황을 전했다.사진 속 김선호는 푸른 바다를 배경으로 하얀 프린팅 티셔츠와 블랙 모자를 매치한 캐주얼한 스타일을 선보였다. 햇살이 비치는 바닷가에서 고개를 살짝 들어 하늘을 바라보는 모습이 여유롭고도 청량한 분위기를 자아낸다. 자연광에 비친 옆선과 부드러운 미소가 어우러지며 보는 이들의 시선을 단번에 사로잡는다. 잔잔한 파도와 함께 어우러진 김선호의 모습은 마치 한 편의 영화 속 장면을 연상케 한다.사진을 본 팬들은 "잘생겼어" "늘 응원해요" "내 힘이 되어주는 사람이 돌아왔어요" "윤슬보다 더 빛나는 배우님" "너무 멋있어" 등 아낌없이 진심을 담은 댓글로 응원과 설렘을 전했다. 자연스러운 미소 한 장으로 모두의 마음을 사로잡은 김선의 일상엔 언제나 설렘과 스타일이 함께한다.한편 1986년생인 김선호는 '이 사랑 통역 되나요?'에서 10살 연하인 1996년생인 고윤정과 로맨스 호흡을 맞춘다고 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr