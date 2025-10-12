사진=MBC

'전참시'가 조서형 셰프의 맛깔난 하루와 '제주 소시민' 최홍만의 힐링 라이프로 토요일 밤을 재미로 가득 채웠다.지난 11일(어제) 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 368회에서는 '흑백요리사'에 출연해 한식의 신세계를 보여준 조서형 셰프와 지난주에 이어서 최홍만의 유쾌한 제주 일상이 그려졌다.조서형의 일상 공개에 앞서, 스튜디오에서는 떡잎부터 남달랐던 그의 과거 에피소드가 이목을 사로잡았다. 조서형은 중학교 때 요리 관련 자격증들을 취득하고 전국 향토 요리 대회를 휩쓸었다고 해 모두를 놀라게 했다. 더불어 24살에 식당을 오픈한 후 조서형의 식당은 단 한 번도 만석이 아니었던 적이 없고 대기업 회장님도 줄 세웠다고 전해 또 한 번 놀라움을 자아냈다.이어 엄청난 앙념들과 다수의 요리 도구, 음식점을 방불케 하는 그릇과 잔들이 곳곳에 놓여있는 조서형의 집이 최초 공개됐다. 깔끔한 주방도 눈길을 끄는 가운데 조서형은 대기업 재벌 가문에 대대로 내려오는 요리 서적까지 선물 받았다고 밝혀 눈길을 끌었다.유럽 여행을 가서도 한식을 먹었다는 박정환 매니저의 제보답게 '한식 러버' 조서형은 아침으로 콩나물솥밥을 만들었다. 여기에 어울리는 참치양념간장과 솥 하나로 3가지 메뉴를 만드는 센스를 발휘했다. 그가 아침을 준비하는 동안 예비 신랑이 등장했다. 밥을 맛있게 먹는 예비 신랑의 모습에 반한 조서형이 악수를 내밀며 "저랑 잘해보실래요?"라고 플러팅했다는 로맨틱한 일화는 스튜디오를 핑크빛으로 물들였다.식당의 모든 식자재를 직접 고른다는 조서형은 가락시장으로 향했다. 흑곰치, 신선한 꽃게를 능숙하게 선별한 뒤 젓갈 가게로 발걸음을 옮긴 그는 요리에 쓰일 젓갈을 꼼꼼하게 고르는가 하면 무거운 육젓 통을 직접 여는 등 '테토녀'다운 매력을 보여줬다. 이와 달리 회계 담당인 매니저가 퀵비로 200만원이 지출된다고 밝히며 뿌엥하는 에겐남 모멘트로 극과 극 케미를 선사, 보는 재미를 더했다.신선한 식재료와 함께 새로 오픈한 식당에 도착한 조서형은 '당일 생산, 당일 소진' 철학 아래 직원들에게 오더를 내리고 본격적으로 프렙을 진행했다. 기름가자미, 송이버섯, 34kg 대왕피문어 등 진귀한 식재료가 직원들의 손질을 거치는 가운데 조서형도 생대구를 거침없이 손질하며 오픈 준비에 박차를 가했다.오픈 준비를 마친 식당은 전국을 넘어 세계 각지에서 찾아온 손님들로 만석을 이뤘다. 문어 들기름 국수, 한우육회와 낙지탕탕이, 매운 시래기 조림과 삼겹살 등 조서형의 한식 사랑을 엿볼 수 있는 코스 메뉴는 '먹교수' 이영자를 무한 감탄케 했고, 손님들의 극찬을 받았다. 매니저 역시 손님들에게 요리에 대한 애교 넘치는 설명을 덧붙이는 등 본업 모멘트를 발산했다. 조서형의 확고한 요리 철학이 담긴 한식 요리는 손님들에게 잊을 수 없는 색다른 추억을 선사하며 '장사 천재'의 면모를 다시 한번 입증했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr