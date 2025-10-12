사진 = KBS2TV '화려한날들' 캡처

사진 = KBS2TV '화려한날들' 캡처

정일우가 정인선을 향한 마음을 자각하며 본격적인 삼각 로맨스의 서막을 열었다.11일 저녁 8시 방송된 KBS 2TV 주말드라마 ‘화려한 날들’(연출 김형석 / 극본 소현경) 19회에서는 이지혁(정일우 분)이 지은오(정인선 분)와 이상철(천호진 분)이 편의점에서 소소한 생일 파티를 즐기는 모습을 목격하며 오해와 질투가 교차하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 이지혁은 편의점에서 지은오와 함께 있는 남자가 이상철이라는 사실은 알아채지 못한 채 지은오에게 남자친구가 있다는 오해를 하고 돌아섰다. 동시에 이상철은 자신의 생일을 챙겨주는 것도 모자라 자신의 복잡한 속내까지 알아주는 지은오에게 고마움을 느꼈다.이후 이지혁은 지은오와 사무실을 합치기로 결정한 후 일에만 몰두하려고 했지만 결국 지난 밤의 질투심과 걱정이 뒤섞인 말투로 "사람 조심하라"며 "특히 남자"라며 지은오에게 충고했다. 또한 박성재(윤현민 분)에게 지은오의 남자친구 이야기를 전하며 걱정을 내비쳤다. 반면 지은오는 차갑게 밀어내도 자신을 걱정하는 이지혁의 태도에 의문을 품었다.이상철과 김다정(김희정 분) 사이에도 갈등이 이어졌다. 김다정은 이상철이 자격증 학원 수업 시간을 속이고 편의점 아르바이트를 한 데 이어 필기시험 합격 사실조차 숨겼다는 점에 배신감을 느꼈고 이상철은 그제야 김다정에게 솔직한 심정을 털어놓았다.고성희(이태란 분)는 직접 병원장까지 만나 본격적으로 은오에게 간이식을 받기 위한 계획을 세웠다. 고성희가 바쁜 틈에 몰래 만화책을 보던 박영라(박정연 분)는 편히 만화책을 보기 위해 인생 처음으로 성희에게 거짓말을 하며 화실을 독차지하는 데 성공했다.그런가 하면 지강오(양혁 분)는 엄마 정순희(김정영 분)의 가게를 찾았다. 지은오는 가게 앞에 서 있는 지강오를 보고 그를 붙잡으려 했지만 정순희는 오히려 지은오를 제지하며 지강오를 내몰았다. 이를 보고 상처받은 지강오는 결국 찜질방으로 향했다.상철과 다정의 말싸움을 들은 지혁은 상철에게 생활비를 주겠다고 말했지만 자존심이 상한 이상철은 또다시 이지혁과 다툰 끝에 집을 나갔다. 갈 곳이 없던 이상철은 지은오의 배려로 카페 창고에서 하룻밤을 보내게 되었고 그곳이 이지혁이 머물던 곳임을 모른 채 그가 남긴 낙서를 보며 밤을 보냈다.이지혁과 지은오는 카페를 개조해 사무실로 만들기 위해 본격적으로 움직였다. 이지혁은 지은오의 공간을 확보해주고 싶은 마음에 단호한 태도를 보였고 지은오는 이를 이해하지 못해 긴장감이 고조됐다. 언쟁 도중 이지혁은 "내가 너 좋아하나 보지"라며 자신도 모르게 감정을 고백해 시청자들을 숨죽이게 만들었다.KBS 2TV 주말드라마 '화려한 날들' 20회는 12일 저녁 8시에 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr