사진 = KBS2TV '불후의 명곡' 캡처

사진 = KBS2TV '불후의 명곡' 캡처

이무진이 잔나비로 오해를 받았던 일화를 공개해 눈길을 끈다.지난 11일 오후 6시 방송된 KBS2TV '불후의 명곡'에서는 아티스트 박정현 특집으로, 이무진, 원위, 흰(박혜원), 포르테나, 산들과 임규형, 정준일과솔지가 함께 무대를 꾸민 모습이 그려졌다.이날 방송에서 박정현 편으로 꾸며진 가운데 첫 무대는 산들과 임규형이 나란히 첫 순서로 나서게 됐다. 이에 정준일은 기립박수를 치며 "이 조합이면 이미 끝났다"라며 기대감을 감추지 못했다. 임규형은 "입이 문제다"며 "믿기지 않는다"고 말했고 산들은 "규형이가 워낙 노래를 잘해서 오늘 마음이 편하다"며 자신감을 드러냈다.두 사람은 박정현의 '꿈에'를 선곡하며 "문을 활짝 열겠다"며 "안 닫힐 수도 있다"라며 당당하게 올킬을 노렸다. 무대가 시작되자 폭발적인 감정선과 섬세한 하모니가 객석을 단숨에 사로잡았다. 정준일은 "박수를 치는 것조차 미안할 정도로 몰입했다"라며 감탄했고 흰은 "넋을 놓고 봤다"며 "다음 순서면 안 될 것 같다"라며 진심 어린 찬사를 보냈다.원위는 해외 공연 중 '불후의 명곡' 출연 사실을 자랑하다 생긴 에피소드를 공개했다. 동명은 "LA 한인타운에서 순두부찌개를 먹는데 직원분들이 관심을 보이시더라 그때 용훈이 '불후의 명곡' 안 보셨냐고 하더라"라고 폭로해 웃음을 자아냈다. 이에 용훈은 "검색해서 직접 보여드렸다"며 "제가 '불후' 홍보대사다"라며 능청을 떨었다.용훈은 택시 일화도 공개했다. 용훈은 "메이크업을 하고 있으니까 기사님이 가수냐고 묻더라 TV는 잘 안 본다셨는데 저희가 '불후의 명곡' 나온다고 하니까 그날 일 안 하고 본다고 하시더라"라며 미소를 지었다.이어 이무진이 '창피했던 기억'으로 화제를 이었다. 이무진은 "친구가 알바하는 횟집에 갔는데 옆 테이블 어머님들이 큰 소리로 대화하다가 갑자기 목소리를 낮추더라 저를 알아본 줄 알았다"고 운을 뗐다. 하지만 이내 "그중 한 분이 '잠깐만 잔나비 맞죠?'라고 하셨다"라며 밴드 잔나비 최정훈으로 오해받은 굴욕담을 고백했다. 이무진은 그냥 맞다고 해 웃음을 자아냈다. 이를 들은 용훈은 "그래서 저는 항상 미리 보여드린다"며 재치 있게 맞받아쳤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr