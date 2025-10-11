이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '전원주인공'

배우 전원주가 럭셔리한 '건강 관리 루틴'을 공개했다.그동안 '국민 짠순이'로 불렸던 전원주는 이제 "쓸 때는 쓴다"며 인생 2막 근황을 전했다.10일 전원주의 채널 '전원주인공'에는 "헬스 트레이너도 놀란 86세 전원주 헬스 루틴"이라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 전원주는 연회비 700만 원대로 알려진 서울의 한 호텔 헬스장을 찾았다. 그는 벨트 마사지기로 몸을 풀며 "이게 제일 시원하다. 배가 들어가는 것 같다"고 힘차게 말했다.이에 제작진은 "운동까지 입으시니까 정말 럭셔리하다"고 하자, 전원주는 "여기는 이 옷을 입어야 올라올 수 있다"며 웃었다.이어 전원주는 헤드셋을 끼고 러닝머신을 달리고, 다양한 근육 운동 기구로 쉬지 않고 운동을 이어가며 86세라는 나이가 믿기지 않는 건강한 모습을 보였다. 이를 지켜보던 제작진도 "진짜 운동 잘하신다"며 감탄할 정도였다.또한 전원주는 첫 유튜브 개설에 대해 "맨날 이름도 안 나가고 기타 등등 나가는 조연도 아니고 엑스트라 인생이었다. 주인공은 처음 해본다. 86세에 밑바닥 역할만 하던 전원주가 조금씩 올라가서 나도 이제 주인공이다"며 감격해했다.최근 전원주는 한 방송에 출연해 달라진 소비습관을 밝히기도. 그는 호캉스도 즐긴다며 "전원주가 짠순이인 건 세상이 다 알지만 요즘은 나를 위해 비싼 것도 먹는다. 전에는 아낄 줄만 알았지만 이제는 쓸 줄 도 알고, 쓸 때는 쓴다. 나도 좀 호강하고 싶다"고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr