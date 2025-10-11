사진 = 최우식 인스타그램

최우식이 나이가 안믿기는 소년미를 발산했다.최우식은 자신의 인스타그램에 "늘품 감사합니다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진 속 최우식은 '우주메리미' 촬영 현장에 도착한 커피차 앞에서 밝은 미소를 짓고 있다. 블랙 재킷과 캐주얼 팬츠로 깔끔한 스타일을 완성했으며 커피차 배너에는 '모두들 건강하시고 행복하세요 -르픽 최우식배우팀 일동-'이라는 문구가 적혀 있다. 따뜻한 메시지와 함께 화사한 미소를 짓는 모습이 팬들의 시선을 사로잡는다.또 다른 사진 속 최우식은 트럭 앞에서 커피차 쿠키를 들고 포즈를 취하며 장난기 어린 표정을 지었다. 현장 곳곳에는 촬영을 응원하는 현수막과 그의 대형 포스터가 걸려 있어 배우와 팬들 간의 끈끈한 애정을 느낄 수 있다.팬들은 "오빠 사랑해요", "늘 응원합니다", "너무 귀여워", "화이팅", "잘생겼어", "멋져요" 등의 댓글을 남기며 훈훈한 반응을 보였다.한편 1990년생인 최우식은 35세로 하반기 방영 예정인 SBS 새 드라마 '우주메리미' 출연을 확정해 기대감을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr