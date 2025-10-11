사진=MBC '나 혼자 산다'

'나 혼자 산다' 구성환이 백반증으로 고민했다.10일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 배우 구성환이 난치성 질환을 고백했다.이날 구성환은 피부 백반증을 앓고 있다고 밝히며 "부위가 점점 넓어진다"고 토로했다. 배우 이주승과 카자흐스탄에서 영화 촬영 후 백반증이 악화됐다고 밝힌 그는 "선크림 많이 바르는 이유다. 백반증 분위만 안 타서 더 많이 보인다"고 이야기했다.구성환은 "촬영 시에는 메이크업으로 얼굴을 가리니까 잘 안 보이는데, 분장을 안 한 상태면 눈썹, 코, 입 주변에 하얗게 보인다. 털이란 탈은 다 하얗게 된다"고 말했다.지난 5월 검사 후 오랜만에 병원을 찾은 구성환은 호전 가능성을 타진했으나, 의사는 "피부 백반증은 완전 치료가 어려운 난치 질환이다. 면역 반응 때문에 색소 세포가 파괴돼서 하얗게 되기 때문"이라고 설명했다.구성환은 "3개월 전보다 살이 쪘다. 살찐 부위만큼 더 번졌더라"며 현 상황을 걱정했다. 의사는 "꾸준한 관리와 자외선 차단제, 클렌징, 보습이 중요하다"고 당부했다.레이저 치료를 받기 전 구성환은 마취 크림을 생크림처럼 발라 웃음을 선사했다. 치료 후 진정 타임에도 웃음을 선사하는 비주얼을 공개해 배꼽을 쥐게 했다.한편, 전현무는 '순진무구 체육대회' 개막 임박을 알렸다. 전현무와 구성환이 각각 팀장이 되어 펼쳐질 체육대회라고. 승리 상품이 있는지 묻자 전현무는 "돈 좀 쓰겠다"고 선언해 기대감을 높였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr