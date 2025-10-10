김숙, 국민 고모상인데…알고보니 이모

김숙이 국민고모상다운 비주얼을 선보였다.최근 김숙은 자신의 계정에 "김숙 국민고모상!vs송은이 국민이모상!! 실제로는 숙이 이모고 은이언니가 고모임"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김숙은 화려한 스타일링으로 꾸몄다.앞서 김숙은 지난 5일 공개된 넷플릭스 예능 '도라이버'의 '악당들의 고해성사' 편에서 멤버들과 전라남도 강진에 유배된 콘셉트로 촬영을 진행했다. 그는 PD가 제안한 '남이 쓰는 반성문 시간'에서 홍진경이 대신 써준 반성문을 읽었다. 그 과정에서 "이미 눈치채신 분들도 있으시겠지만 저 아직 담배를 못 끊었다"며 "방송에서 여러 번 '숙이는 노담'이라고 외칠 때마다 양심의 가책이 일어 솔직하게 고백하고 싶었으나 이에 반성한다"고 상황극을 연출했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr